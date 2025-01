Crin Antonescu: „Pare că statul nu are conducere. Avem o criză la Palatul Cotroceni, privitor la rămânerea lui Iohannis acolo”

„Pare că statul nu are conducere, ceea ce nu e deloc bine. Această criză se va încheia abia odată cu încheierea procesului electoral reportat din 2024”, consideră Crin Antonescu. Candidatul coaliției la alegerile prezidențiale a adăugat că ar fi fost mai bine „pentru cauza democrației” ca șeful statului Klaus Iohannis să își încheie mandatul, fiinde dorit ca locul său să fie luat de președintele Senatului Ilie Bolojan, după constituirea noului Parlament și învestirea Guvernului.

„Această decizie din partea mea a fost un răspuns la solicitarea pe care liderii celor trei partide politice mi-au făcut-o. În general, acceptările și refuzurile mele nu presupun multe rugăminți, ci o propunere la care răspund cu «da» sau «nu». A fost o decizie luată cu puțin timp pentru drămuirea ei, într-un moment în care criza din viața politică românească era și pentru mine evidentă. A fost o propunere surprinzătoare, căreia i-am dat un răspuns rapid, conștient că e o situație complicată și că e un rol foarte complicat. Toți suntem tensionați, preocupați. Am dat un răspuns favorabil, pozitiv, pentru că pot face ceva pentru țara mea, pot asuma această candidatură și pot oferi ce am de oferit compatrioților mei. Avem toate elementele unei crize politice, cu reverberații importante în toată societatea”, a declarat Crin Antonescu, întrebat marți seară la Antena 3 CNN de ce a revenit în politică.

El a mai spus că „este o criză” și „nu trebuie să mai căutăm alte cuvinte”.

„E o criză nu doar pentru ca s-au anulat niște alegeri, nu doar pentru că această decizie produce o traumă. Nu-mi aduc aminte ca vreodată tensiunea să fie atât de mare, energii de tot felul mocnesc, energii de ură, de răzbunare, e ca o bubă, ca un abces”, a mai spus Antonescu.

Iohannis are„ o legitimitate discutabilă”, consideră Antonescu

Acesta a vorbit despre o criză la Palatul Cotroceni, după rămânerea acolo a lui Klaus Iohannis în funcția de președinte. Deși e legal ca șeful statului să fie acolo, legitimitatea lui Iohannis e discutabilă, mai subliniană Crin Antonescu.

„Avem o criză la Palatul Cotroceni, privitor la rămânerea lui Iohannis acolo. E legală, are o legitimitate discutabilă și ar fi fost de dorit ca după ce noul Parlament s-a constituit, după ce s-a învestit un nou guvern, ca locul președintelui să fie ținut conform Constituției de președintele Senatului. Nu e singura problemă. Dacă tot a rămas președintele Iohannis nu funcționează măcar la nivelul comunicării publice de care cred că e mai mult nevoie ca oricând în această calitate. Guvernul e sub o presiune extraordinară, nu doar din cauza dificultăților bugetare, a avalanșei de suspiciuni publice care se revarsă asupra Guvenrului, unele nejustificate, pentru că de pildă Guvernul și forțele politice care îl compun sunt acuzate că ei au anulat alegerile. Guvernul mai are de dus și o altă dimensiune, unde președintele trebuia să joace un rol esențial, terenul de politică externă. Pare că statul nu are conducere, ceea ce nu e deloc bine. Această criză se va încheia abia odată cu încheierea procesului electoral reportat din 2024”, a explicat el.

Chestionat dacă președintele Iohannis ar trebui să demisioneze, Crin Antonescu a replicat: „Eu nu pot nici să-i impun, nici să-i prescriu președintelui, ar fi fost mai bine pentru cauza democrației, pentru cauza unei stabilități și a unei minime încrederi între cetățeni, să-și încheie mandatul”.

