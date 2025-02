Crin Antonescu, replică pentru JD Vance: Mâine-poimâine ne pomenim că şi Şoşoacă e declarată suveranistă

Candidatul Coaliţiei la funcţia de preşedinte al României, Crin Antonescu, s-a referit, joi seară, la declaraţiile vicepreşedintelui SUA, JD Vance, privind România, şi a subliniat că nu se discută suficient despre influenţa administraţiei americane asupra justiţiei din România.

„Totuşi, dacă vorbim de ceea ce unii numesc în România soroşism şi în Statele Unite, şi de lucrurile care s-au întâmplat, nu doreşte oare domnul Vance să facem o dezbatere un pic mai în detaliu despre ce s-a întâmplat în România, sub influenţa tot a unei administraţii americane, numai că democrată? Nu vrea domnul Vance să discutăm câte dosare politice s-au făcut în justiţia din România în ultimii ani, sub oblăduirea Ambasadei Statelor Unite, chiar dacă sub un alt regim? Nu vrea domnul Vance să vedem câţi oameni au fost scoşi pe nedrept, achitaţi ulterior, din viaţa politică?”, a declarat Crin Antonescu, la B1TV, joi seară.

Antonescu a mai afirmat că, dacă nu discutăm despre aceste lucruri, „mâine-poimâine şi doamna Şoşoacă este declarată suveranistă”.

„Ori discutăm aceste lucruri până la capăt, ori ne putem pomeni, aşa, superficial, că mâine-poimâine şi doamna Şoşoacă este declarată suveranistă, campioana libertăţii şi a abolirii cenzurii în România. Ori discutăm toate lucrurile astea serios ori, nu. Dar încă o dată spun, domnul Vance are libertatea şi, desigur, şi puterea să vorbească despre oricine şi despre orice, domnul Musk la fel, nu noi suntem în stare sau nu noi avem de gând să i le ştirbim, dar ce trebuie să facem noi este să facem în aşa fel încât să discute nu doar cu doamna Şoşoacă sau eventual cu domnul Georgescu de la Bucureşti”, a adăugat Antonescu.

Vicepreşedintele american JD Vance a criticat joi din nou anularea alegerilor prezidenţiale în România într-un discurs rostit la Conferinţa Acţiunii Politice a Conservatorilor (CPAC), după ce o făcuse şi săptămâna trecută la Conferinţa de Securitate de la Munchen

„Ideea pe care încerc să le-o spun prietenilor noştri europeni - şi cred că sunt prietenii noştri, cred asta. Ştiu că preşedintele Trump crede. Această prietenie se bazează pe valori comune. Nu ai valori comune dacă încarcerezi oameni pentru că spun că ar trebui să ne închidem graniţa. Nu ai valori comune dacă anulezi alegerile pentru că nu-ţi plac rezultatele, şi asta s-a întâmplat în România. Nu ai valori comune dacă ţi-e atât de frică de propriii tăi oameni încât îi reduci la tăcere şi le închizi gura”, a declarat JD Vance, citat de The Hill.

„Deci, haideţi să avem valori comune”, a îndemnat el.

