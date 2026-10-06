Cristela Georgescu a acuzat autoritățile de abuzuri și a clasificat dosarul DIICOT, în care soțul său este arestat preventiv după ce ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro, drept un dosar politic. Soția lui Călin Georgescu a lăsat să se înțeleagă că familia fostului candidat la alegerile prezidențiale va apela la CEDO pentru presupuse încălcări ale libertăților și drepturilor fundamentale.

Marți, Cristela și Călin Georgescu au fost aduși la sediul DIICOT, cel din urmă fiind adus din arest, pentru a asista la perchezițiile informatice efectuate de procurori. Detalii, aici.

„Suntem o familie obișnuită și am fost supuși unor intervenții brutale, inacceptabile. Oricare dintre dumneavoastră, e important să conștientizați că vă puteți afla în această situație. Să vă treziți acuzați de fapte pe care nu le-ați făcut”, a declarat Cristela Georgescu, la sediul DIICOT.

Soția lui Călin Georgescu a mai clarificat drept „brutal” modul în care ofițerii DIICOT și ai Poliției Române au desfășurat perchezițiile din domiciliul soților Georgescu.

„Important ca toată lumea să conștientizeze, ne aflăm într-un stat care se pretinde democratic, un stat de drept, care ne-a fost promis onest. Asistăm la o persecuție politică și un dosar politic în cea mai pură formă a sa: acuzațiile din dosar sunt nefondate și neadevărate”, a adăugat ea.

Printre acuzațiile aduse statului, Cristela Georgescu subliniază că prezumția de nevinovăție și dreptul la viață privată nu sunt respectate.

„Au fost grav încălcate libertăți și drepturi fundamentale, inclusiv ale CEDO. Voi reveni aici”, a mai precizat Cristela Georgescu.

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Editor : M.G.