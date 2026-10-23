Cristela îl compară pe Georgescu cu Sfinții închisorilor: „Cerul a plâns toată dimineața”. Inculpatul spunea: „Biserica te-a făcut mic”

Cristela Georgescu, soția fostului candidat la prezidențiale, acum inclupat pentru că ar fi înșelat un om de afaceri cu peste un milion de euro și aflat în spatele gratiilor, a avut o reacție pe rețelele sociale după ce soțul său a aflat că va rămâne la Arestul Central, în urma deciziei CAB.

Cristela, care pare că a preluat rolul de principal reprezentant al așa-zișilor suveraniști, după ce soțul său a ajuns în spatele gratiilor a devenit foarte activă pe rețelele sociale.

În acest registru, aceasta a postat un mesaj pe Facebook astăzi, după ce judecătorii CAB au decis că Georgescu trebuie să rămână în spatele gratiilor.

Soția fostului candidat nu a ratat ocazia pentru a face o trimitere la Dumnezeu, chiar dacă soțul său nu a explicat niciodată de ce în urmă cu câțiva ani se referea în termeni pieorativi la adresa Bisericii.

Cristela Georgescu a început postarea cu un citat din unul dintre miile de români care au fost schingiuți în închisorile comuiste de către torționarii roșii, părintele Adrian Făgețeanu.

Soția inculpatului a făcut și o paralelă între vremea tipică pentru sfârșitul lunii octombrie și faptul că judecătorii au decis să-l păstreze după gratii pe Georgescu, spunând: „Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața…”

Cristela Georgescu a scris pe pagina sa de Facebook: „Rabdă, suflete, ca să nu-L faci de râs pe Hristos!”

Părintele Adrian Făgețeanu, mărturisitor în temnițele comuniste (12 penitenciare în doi ani)

Au curs lacrimi, a tremurat văzduhul, iar rugăciunile au urcat spre Cer ca flăcările. Și Cerul a plâns toată dimineața…

Mare milă și mângâiere să aflați fiecare de la Bunul Dumnezeu, atunci când veți avea cea mai mare nevoie, pentru toată dragostea și jertfa voastră, familia mea mare!

Rămânem împreună, neclintiți în rugăciune, nădejde, curaj și Adevăr. Până la capăt. Știu că este greu, dar trebuie să rezistăm. Acesta este examenul credinței noastre.

Dumnezeu are ultimul cuvânt”

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Cine au fost Sfinții închisorilor

Sintagma îi vizează pe unii dintre cei mai importanți români din istoria țării (preoți, profesori, politicieni) care au murit sau au fost torturați pentru credinţă în gulagul concentraţionar românesc, instaurat de către dictatura comunismului ateu, după modelul experiat de sovietici.

Ce spunea Georgescu despre Biserică în 2018

Într-un interviu la la TVR cu realizatoarea Monica Ghiurco din 2018, Călin Georgescu a spus că ”Poporul român nu are puterea de a discerne binele de rău. Nu înțelege puterea gândului, cât de uriașă e. Dacă gândim poziția de victimă, atunci victimă suntem. Și au avut grijă toți ceilalți, că a fost educația, biserica, politica, care te-au făcut mic, neînsemnat.

Cum a spus Isus Hristos: Eu sunt calea, adevărul și viața. Dar asta nu înseamnă, cum e tradus de Biserică, domne faci ce spunem noi și el. El a spus-o din experiență, ajunsese la un prag de spiritualitate uriașă. Religiile dezbină, spiritualitatea unește. Asta nu înțelege poporul român, după cum relata g4media.

Editor : Alexandru Rotaru