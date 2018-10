Cristi Dănileț: La Ministerul Justiției este haos

Judecătorul Cristi Dănileț a explicat, într-o postare pe Facebook, că din comunicatul de presă transmis miercuri de Tudorel Toader „deducem că la Ministerul Justiției este haos”.

Cristi Dănileț explică comunicatul de presă transmis de ministerul justiție legat de revocarea lui Augustin Lazăr.

„Azi ar fi trebuit ca ministrul justiției să publice „rezoluția de clasare” dată - chipurile - de Augustin Lazăr cu privire la Președintele Statului. Nu a făcut-o. Și dacă ar exista, nu ar fi nicio problemă.

În schimb ne-am trezit cu un fel de comunicat de presă din care deducem că la Ministerul Justiției este un haos. Eu îi cunosc pe colegii din staff, am lucrat cu ei, și nu mă îndoiesc de profesionalismul lor. Dar constat că ministrul justiției nu știe lucruri relativ simple despre cariera magistraților.

Pe scurt:

- magistrații nu pot face ei personal dovada calificativelor lor. Ele se află la mapa profesională, nu la noi acasă. Când ne înscriem la vreun concurs, comisia de organizare verifică calificativul și face o notă în acest sens, notă care se depune la organul care ne examinează candidatura;

- regulamentul adoptat de CSM cu privire la numirea în funcția de PG nu stabilește proceduri pentru minister sau ce acte se depun la ministrul justiției (modul în care MJ selectează un candidat este total necunoscut magistraților, ministrul putând alege omul după înălțime sau culoarea ochilor, ori după numărul de plecăciuni). Ci stabilește procesul de examinare care se desfășoară în fața CSM și actele care trebuie depuse de candidat la această instituție, singura ce are grijă de cariera fiecărui magistrat (proiect de management, lucrări întocmite, diplome deținute);

- după cum se vede, anunțul din 2016 al MJ cu privire la ocuparea funcției de PG nu cuprindea cerința unui proiect de management, deci nu aveau candidații de ce să trimită odată cu cererea de înscriere și un astfel de proiect;

- dacă domnul Lazăr a fost evaluat ultima dată în 2017 ca procuror, rezultă că anterior fusese evaluat în 2014. Nu mă îndoiesc că obținuse calificativul FB;

- dacă ministrul Justiției are dubii cu privire la legalitatea numirii domnului Lazăr ca PG, atunci el trebuie să ceară anularea numirii sale, nicidecum revocarea din funcție. Această diferență este învățată în anul întâi la Drept.

- cât despre ultima frază cum că „dacă CSM apreciază că sunt întrunite condițiile legale pentru a face publice documentele transmise, îmi exprim acordul în acest sens” venind din partea MJ, rămân stupefiat: adică MJ nu poate stabilit dacă e legal să publice acte privind un magistrat? Uau”, a transmis judecătorul Cristi Dănileț.

Tudorel Toader publică informații noi legate de disputa cu Augustin Lazăr

Ministrul Justiției, Tudorel Toader, a publicat pe site-ul Ministerului Justiției precizări legate de numirea lui Augustin Lazăr în funcția de procuror general al României. Comunicatul vine în condițiile în care Toader a declanșat procedura de revocare a lui Lazăr.

Pe site-ul Ministerului Justiției au fost publicate anunțul de recrutare pentru funcția de procuror general, candidații care și-au depus dosarul, avizul de la CSM și un capitol numit „Probleme identificate în procedura de numire”.

Aici se precizează că „s-au atașat doar un curriculum vitae și o scrisoare de intenție. Din analiza dosarului și a înregistrărilor din registratura Ministerului Justiției, rezultă că nu au fost depuse alte documente nici la această dată, nici la o dată ulterioară, lipsind inclusiv proiectul privind exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere”.

