Cristian Anton, șeful ARR prins de DNA cu mita ascunsă în cutiile de pantofi, a fost trimis în judecată

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat că l-a trimis în judecată pe Cristian Anton, șeful Autorității Rutiere Române (ARR), pe care procurorii l-au acuzat că era liderul unei grupări care încasa zeci de mii de euro de la mai mulți candidați care erau dispuși să plătească pentru a obține fraudulos atestate de pregătire profesională.

Cristian Anton a fost acuzat oficial de luare de mită, folosire de informații ce nu sunt destinate publicității și constituire a unui grup infracțional organizat.

Reamintim că la domiciliul lui Cristian Anton procurorii au găsit 500.000 de euro cash. Din stenogramele obținute de jurnaliști reiese că Anton era monitorizat în timp ce își număra banii, în șoaptă, în propria casă. Detalii, aici.

În acest grup infracțional descris de procurori erau implicați un administrator al unei școli de șoferi și atestate și un patron al unui centru de pregătire profesională.

Poză de la percheziția de la domiciliul lui Cristian Anton, din 31 martie 2026 / Sursă foto: Surse Digi24.ro

Acuzațiile oficiale ale DNA

Procurorii arătau, în momentul în care l-au reținut pe Anton (luna aprilie), că șeful ARR „ar fi coordonat și gestionat activitatea de fraudare a examenelor teoretice și a probei la calculator”.

În acest sens, șeful ARR ar fi primit liste cu candidații care au dat mită pentru fraudarea examenului, dar și sumele colectate de la ei, ar fi acționat în așa fel încât „să se evite deconspirarea” și ar fi decis cine face parte din comisiile de examen.

În unele cazuri, DNA sublinia că șeful ARR era și examinator și permitea ca subiectele să fie rezolvate de alte persoane în locul candidaților care ar fi dat mita. În cazul subiectelor teoretice, candidații primeau, odată cu foile de examen, o altă foaie cu răspunsurile, potrivit DNA.

Un caz concret documentat de procurori a avut loc în martie, la examene organizate în Arad și București. DNA arată că șeful ARR ar fi primit 60.000 de euro pentru fraudarea acestora.

Pentru alte trei examene desfășurate în București, Arad și Mehedinți, din februarie-martie, Cristian Anton ar fi primit 34.000 de euro.

Cei doi care l-au ajutat ar fi primit cel puțin 113.000 euro de la mai mulți candidați pentru fraudarea examenelor, potrivit DNA. Doar pentru un examen din 21 februarie, grupul ar fi făcut rost de 22.000 de euro de la peste 100 de candidați.

În total, din grupul infracțional descris de DNA fac parte 10 persoane, care aveau diverse roluri: de la identificarea candidaților care pot da mită în schimbul obținerii atestatului, la organizarea candidaților la locațiile de examinare preferate de aceștia, colectarea mitei sau instruirea candidaților.

„Cu ocazia efectuării perchezițiilor menționate în comunicatul din data de 31 martie 2025, la domiciliul inculpatului Anton Cristian a fost identificată suma de aproximativ 500.000 de euro, iar la domiciliile celorlalți inculpați au fost identificate sume de bani și bunuri în valoare totală de aproximativ 100.000 de euro, acestea fiind ridicate în vederea instituirii măsurii sechestrului asigurător”, mai arată DNA.

Editor : M.G.