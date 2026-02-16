Live TV

Video Cristian Diaconescu, despre „bomba nucleară europeană”: „Nu-mi închipuiam vreodată că o să ajungem să vorbim în acești termeni”

Data publicării:
armata europeana umbrela nucleara uniunea europeana ue
Foto: Profimedia
Din articol
„Pentru nimeni nu e clar, pornind de la astfel de teme, cât de departe se poate ajunge”

Cristian Diaconescu a comentat, la Digi24, declarațiile cancelarului german Friedrich Merz despre o apărare nucleară comună cu Franța. Fostul ministru a spus că, teoretic, Franța ar putea să acopere încă un stat cu arsenalul nuclear, însă acesta a fost gândit de la început doar pentru propria apărare. De asemenea, Diaconescu a afirmat că „pentru nimeni nu e clar, pornind de la astfel de teme, cât de departe se poate ajunge”.

Friedrich Merz a afirmat la conferința de securitate de la Munchen că poartă discuții cu Emmanuel Macron pentru o descurajare nucleară europeană, o „umbrelă” franco-germană. În plus, și Polonia a vorbit despre un proiect nuclear propriu. Referitor la acest subiect, Cristian Diaconescu a spus că până în prezent Franța deține în jur de 300 de capete nucleare, dar această înzestrare a fost dedicată strict apărării naționale.

„În primul rând, permiteți-mi o evaluare personală. Nu îmi închipuiam vreodată că o să ajungem gândim în acești termeni. [...] Se pare că, militar, Franța ar mai putea acoperi (cu umbrela sa nucleară, n.r.) încă un stat. Marea Britanie, cea de-a doua deținătoare de arme nucleare din punct de vedere al tehnologiilor, este strâns legată tehnologic de suportul american. Statele Unite și Federația Rusă dețin cam 5.000 de capete nucleare. Evident, această problemă s-a discutat pe coridor, acolo, la o cafea, despre Consiliul de Securitate European, format cam din 12 state puternice, și discuțiile s-au oprit acolo. S-a discutat despre un proiect privind tehnologiile legate de metalele rare între Statele Unite și Europa. Deci, sunt subiecte foarte complicate”, a afirmat Cristian Diaconescu la Digi24.

„Cândva în anul 2007, Vladimir Putin și-a schimbat cu totul atitudinea politică, discursul și a spus ceva care în acel moment a fost perceput cam la fel ca și alte discursuri categorice, cu o schimbare fundamentală de politică. Practic, noi, marile puteri deținătoare de arme nucleare, să ne împărțim sferele de influență. După care, i s-a adresat lui John McCain: «Am greșit cu ceva?». În 2008, la summitul NATO de la București a blocat Ucraina și Georgia în parcursul pentru aderarea la NATO.

„Pentru nimeni nu e clar, pornind de la astfel de teme, cât de departe se poate ajunge”

Ucraina a renunțat la Budapesta, în 1994, la arma nucleară. Ulterior, este atacată convențional de un stat nuclear. De ce nu are arma nucleară? Ca elementul de descurajare să fie oarecum în echilibru cu cel al agresorului? Deci se discută acum de arma nucleară de o manieră cum, repet, o lume întreagă nu a fost obișnuită până acum”, a adăugat acesta.

Întrebat dacă România este pentru sau împotriva unei armate europene, ori a unei umbrele nucleare europene, Diaconescu a spus că de-a lungul timpului „au fost lăsate deschise canale de discuție, pentru a avea posibilitatea ca noi să fim la masă, să fim în camera în care se discută despre aceste aspecte. Cu cât este mai mare nivelul, cu atât discuția este mult mai asertivă. Acesta este în acest moment dezideratul. De ce spun asta? Pentru nimeni nu e clar, pornind de la astfel de teme, cât de departe se poate ajunge. Faptul că Germania, în acest moment, contemplă o astfel de dezvoltare, ne arată direcția, cel puțin retorică, în care marile puteri se îndreaptă, deci nu spre reconfigurarea lumii din care am venit, ci spre o altă lume”.

Despre faptul că Polonia ar dori arme nucleare și o eventuală reacție a Rusiei, fostul ministru a afirmat că Moscova ar muta arsenal nuclear în apropiere. „E o chestiune de gestică și de descurajare. Pur și simplu sunt o serie de elemente. Dacă mâine cu Moldova se întâmplă ceva, România ar avea cu Federația Rusă o frontieră cu Rusia, a doua după Finlanda. Și hai să gândim în acei termeni. Și ca să nu gândim în acei termeni, nu trebuie să ajungem în acea situație”, a conchis Cristian Diaconescu.

Editor : Liviu Cojan

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
marcel ciolacu psd
1
Marcel Ciolacu: Cel mai bine pentru România este, dacă se rupe această coaliţie, să...
Viktor Orban
2
Înfuriat de declarațiile lui Zelenski făcute la Munchen, Viktor Orban îi dă replica...
maria zaharova sustine o conferinta de presa
3
Prima reacție a Rusiei după acuzațiile privind otrăvirea cu o substanță rară a lui...
Vladimir Putin
4
„Patrioții furioși” ai Rusiei întorc armele împotriva lui Putin. Cum a ajuns „țarul cel...
nava rusa
5
Un „risc” major pentru Moscova. Marina ucraineană explică „dispariția” submarinelor...
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Digi Sport
O actriță celebră a dezvăluit abuzul și s-a hotărât: ”Dacă zic, le închei carierele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
armata germania bundeswehr
Armata germană va fi instruită cu ajutorul militarilor ucraineni, anunță Bundeswehr
Johann Wadephul
Berlinul îndeamnă Parisul să majoreze cheltuielile pentru apărare: „Cine vrea independență față de SUA, să-și facă mai întâi temele”
Kehl, Germany - Mar 16, 2020: Polizei officer checks Mini cooper car traffic at the border crossing in Kehl from France Strasbourg during crisis measures in fight against the novel coronavirus
Germania extinde controalele la frontiere până în septembrie, ignorând criticile țărilor vecine privind Schengen
Vladimir Putin / lansare rachetă Avangard / ilustrație torpilă Poseidon / rachetă Sarmat
„Armele-minune” ale lui Putin și-au ratat ținta. De ce „super-torpila nucleară” și „Cernobîlul zburător” nu ajută cu nimic Rusia
Wolfgang Ischinger
Germania ar putea ceda Poloniei „tancuri sau un submarin” drept reparații morale pentru al Doilea Război Mondial
Recomandările redacţiei
donald trump da noroc cu nicusor dan
Ce poate obține România prin participarea la Consiliul Păcii al lui...
President of Ukraine Volodimir Zelenski during meeting President of the Government Pedro Sanchez el at the Moncloa Palace, on November 18, 2025 in Mad
Zelenski spune că SUA au oferit garanții de securitate în schimbul...
Jeanne Shaheen la o sedinta
Senatoare americană: Raportul Comisiei juridice a Camerei...
ID317365_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Pentru cine vor scădea taxele și impozitele, după decizia Coaliției...
Ultimele știri
„Nu știm ce se va întâmpla în următoarea oră”. Iranul, măcinat de furie și durere după încetarea protestelor: „Tremură de frică”
Iranul cere SUA să negocieze fără influența Israelului în dosarul nuclear. Teheranul acuză tentative de sabotaj
De ce are Grindeanu „un soi de bucurie” și măsurile pentru care președintele PSD amenință că nu votează bugetul și-l dă jos pe Bolojan
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Provocările se încheie pentru ele pe 16 februarie 2026. Trei zodii care trebuie să privească spre viitor cu...
Cancan
Au apărut noi detalii despre cazul românului care a încercat să răpească o fetiță în Italia. Bărbatul ar fi...
Fanatik.ro
Contre în direct între Mihai Stoica și Victor Angelescu: „Radu Petrescu e cu CFR, nu cu FCSB! / O iei pe...
editiadedimineata.ro
Un caz de dispariție din SUA redeschide dezbaterea despre limitele vieții private
Fanatik.ro
Panică la Dinamo! S-a prăbușit pe gazon după 1-0 cu Unirea Slobozia: „Să vină medicul mai repede!”. Video
Adevărul
Ucigașul lui Gheorghe Chindriș le-a spus anchetatorilor de ce l-a omorât pe fondatorul satului românesc din...
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Prințesa Lilibet a moștenit părul roșcat al tatălui ei, prințul Harry. Meghan Markle a surprins un moment...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Americanii s-au convins de Louis Munteanu, după trei meciuri jucate
Pro FM
Ricky Martin, după apariția de la Super Bowl: „Un tsunami de emoții!”. Fanii, după imaginile cu el și Bad...
Film Now
Ce a făcut James Van Der Beek cu doar o lună înainte de a se stinge din viață. Decizia lui a stârnit...
Adevarul
Un român a furat 1.000 de euro pe zi din localul unde lucra din 2018. Ce sumă a strâns și ce făcea cu banii
Newsweek
Ministrul muncii anunță 2.300.000.000 lei sprijin pentru pensii. Cum se împart acești bani la pensionari?
Digi FM
O păpușă Barbie, dedicată celebrei Kylie Minogue. „Cu adevărat special”. Ținuta roșie, inspirată de cea...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hemocromatoza, boală genetică supranumită "blestemul celtic". Simptomele afecțiunii, uneori evidente...
Digi Animal World
Cum arată cea mai rară vulpe din lume. Experții au capturat unul dintre ultimele exemplare și i-au montat un...
Film Now
Un film cu Margot Robbie, clasificat R, a debutat cu încasări de aproape 35 de milioane de dolari la box...
UTV
Jennifer Lopez a încins Instagramul la 56 de ani. Ținuta din sala de sport a stârnit valuri de reacții online