Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier pentru securitate și apărare în cadrul Administrației Prezidențiale, a declarat, la Digi24, că Forumul NATO pentru industria de apărare „este un moment extrem de semnificativ și România poate profita din plin”. Despre mesajul președintelui Nicușor Dan, acesta spune că România trebuie să dovedească politic intern faptul că tema contribuției române la Alianță „este separată de orice alte dezbateri și solidaritatea internă generează perspective privind solidaritatea partenerilor noștri”.

„Este un moment extrem de semnificativ și România poate profita din plin. Discuțiile privind concretizarea retoricii politice și un răspuns transmis Moscovei în legătură cu solidaritatea, inclusiv din perspectiva creșterii capacității de apărare și descurajare a satelor NATO, pot reprezenta concluziile reuniunii de la București. Este cât se poate de evident semnalul politic este asumat național și în cadrul Organizației Alianței Nord-Atlantice privind răspunsul în forță. În această fază ne aflăm, în ceea ce privește tentațiile de escaladare pe diverse planuri și pe o perioadă mai lungă de timp, pe care, fără niciun fel de nuanțe, le anunță Federația Rusă. Deci nu este, după părerea mea, în discuție numai tema strict tehnică, a dotării, a înzestrării, în ceea ce privește mesajul acestei sumiit, ci și a solidarității, pentru că în zona retorică, dar nu numai, ceea ce țintește Federația Rusă este fracturare acestei solidarități a statelor NATO.

Împreună sunt dispuse să cheltuie sume foarte serioase, investiții foarte mari, pentru că situația internațională, din păcate, solicită un astfel de demers”, afirmă Cristian Diaconescu.

Acesta spune că dacă Alianța Nord-Atlantică nu reușește să genereze un răspuns corespunzător, sperând că Federația Rusă își va diminua astfel agresiunea asupra Ucrainei, „practic nu mai avem de ce să discutăm de securitate colectivă”. „Ori dacă nu discutăm de securitate colectivă, în mod evident, fiecare țară pe cont propriu nu poate avea o perspectivă defensivă corespunzătoare”, mai spune Diaconescu.

Fostul consilier prezidențial spune despre mesajul președintelui Nicușor Dan că se referă la contribuția României în cadrul NATO.

„În perioada de integrare, când aveam demersurile pentru integrare în alianța nord-atlantică, spuneam că suntem în egală măsură furnizor de securitate. Nu mai așteptăm sprijin din acest punct de vedere. (...) România este pregătită, trebuie să dovedească politic intern faptul că această temă este separată de orice alte dezbateri și solidaritatea internă generează perspective privind solidaritatea partenerilor noștri. Contradicții interne în ceea ce privește asumarea proiectelor de apărare pot genera anumite rezerve. Sper că acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Cristian Diaconescu.

Editor : A.C.