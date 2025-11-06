Live TV

Video Cristian Diaconescu, despre Forumul NATO de la București: „Un moment extrem de semnificativ. România poate profita din plin”

Data actualizării: Data publicării:
cristian diaconescu in studioul digi24
Cristian Diaconescu. Foto: Captură Digi24

Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe și fost consilier pentru securitate și apărare în cadrul Administrației Prezidențiale, a declarat, la Digi24, că Forumul NATO pentru industria de apărare „este un moment extrem de semnificativ și România poate profita din plin”. Despre mesajul președintelui Nicușor Dan, acesta spune că România trebuie să dovedească politic intern faptul că tema contribuției române la Alianță „este separată de orice alte dezbateri și solidaritatea internă generează perspective privind solidaritatea partenerilor noștri”. 

„Este un moment extrem de semnificativ și România poate profita din plin. Discuțiile privind concretizarea retoricii politice și un răspuns transmis Moscovei în legătură cu solidaritatea, inclusiv din perspectiva creșterii capacității de apărare și descurajare a satelor NATO, pot reprezenta concluziile reuniunii de la București. Este cât se poate de evident semnalul politic este asumat național și în cadrul Organizației Alianței Nord-Atlantice privind răspunsul în forță. În această fază ne aflăm, în ceea ce privește tentațiile de escaladare pe diverse planuri și pe o perioadă mai lungă de timp, pe care, fără niciun fel de nuanțe, le anunță Federația Rusă. Deci nu este, după părerea mea, în discuție numai tema strict tehnică, a dotării, a înzestrării, în ceea ce privește mesajul acestei sumiit, ci și a solidarității, pentru că în zona retorică, dar nu numai, ceea ce țintește Federația Rusă este fracturare acestei solidarități a statelor NATO. 

Împreună sunt dispuse să cheltuie sume foarte serioase, investiții foarte mari, pentru că situația internațională, din păcate, solicită un astfel de demers”, afirmă Cristian Diaconescu. 

Acesta spune că dacă Alianța Nord-Atlantică nu reușește să genereze un răspuns corespunzător, sperând că Federația Rusă își va diminua astfel agresiunea asupra Ucrainei, „practic nu mai avem de ce să discutăm de securitate colectivă”. „Ori dacă nu discutăm de securitate colectivă, în mod evident, fiecare țară pe cont propriu nu poate avea o perspectivă defensivă corespunzătoare”, mai spune Diaconescu. 

Fostul consilier prezidențial spune despre mesajul președintelui Nicușor Dan că se referă la contribuția României în cadrul NATO. 

„În perioada de integrare, când aveam demersurile pentru integrare în alianța nord-atlantică, spuneam că suntem în egală măsură furnizor de securitate. Nu mai așteptăm sprijin din acest punct de vedere. (...) România este pregătită, trebuie să dovedească politic intern faptul că această temă este separată de orice alte dezbateri și solidaritatea internă generează perspective privind solidaritatea partenerilor noștri. Contradicții interne în ceea ce privește asumarea proiectelor de apărare pot genera anumite rezerve. Sper că acest lucru nu se va întâmpla”, a declarat Cristian Diaconescu. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
primar in calduri
1
Scandal într-o comună din România: imagini cu un primar care ar agresa sexual o femeie în...
piata rosie din moscova
2
La Moscova s-a înregistrat noaptea trecută o temperatură record pentru această perioadă a...
Sulf industrial granule
3
Rusia a pierdut capacitatea de a produce una dintre cele mai importante substanțe chimice...
Torbjörn Törnqvist
4
Cine este miliardarul care vrea să preia imperiul petrolier al Rusiei, după ce Lukoil a...
tanc Arici
5
Asaltul „Aricilor”. Pentru a se apăra de drone, Rusia echipează tancurile cu instalații...
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Digi Sport
Investiție de peste 7.000.000 €! Gică Popescu: ”Nu vrem să ne oprim. O să aveți parte de surprize”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
bani lei
Câți bani a strâns Guvernul după aplicarea CASS de 10% pentru mame și...
vladimir-putin-pahar-sampanie-scaled
„Clanul Putin”. Funcțiile în care dictatorul rus și-a plasat zeci de...
guvern
Guvernul a dat bani de la Fondul de Rezervă pentru angajații DGASPC...
FILE PHOTO: IAEA expert mission visits Zaporizhzhia Nuclear Power Plant
„Occidentul pregătește un nou Cernobîl în Ucraina”. Spionii lui Putin...
Ultimele știri
Un fost șef NATO atenționează că Ucraina riscă un „război fără sfârșit” dacă Europa nu crește presiunea asupra Rusiei
Cine este noul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Claudiu-Lucian Pop îi urmează cardinalului Mureșan
Consiliul Concurenței condiționează tranzacția Schwarz–La Cocoș: „Prețurile mici trebuie să rămână”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
mark rutte nato 4
Mark Rutte: Ameninţarea rusă nu se încheie odată cu terminarea războiului. Rusia va deveni o forţă de destabilizare în lume
A French soldier stands near an Armored Infantry Fighting Vehicle
Planul unui „Schengen militar” va fi prezentat de UE în 19 noiembrie. Scopul: accelerarea mişcările trupelor şi armamentului
nicusor dan nato (2)
Nicușor Dan, la NATO Industry Forum 2025: Ameninţările ne amintesc că pacea nu e niciodată garantată. Reînarmarea este o necesitate
jared kushner ivanka trump
Un controversat proiect al ginerelui lui Trump stârnește revoltă la Belgrad. Ce clădire simbol este vizată
BUCURESTI - PALATUL COTROCENI - CONFERINTA - ROMANIA SI OCDE - 2
Radu Burnete, despre responsabilitatea României în NATO: „La masa oamenilor mari trebuie să şi plăteşti consumaţia, nu doar să bei apa”
Partenerii noștri
Pe Roz
Tori Spelling a divorțat oficial de soțul cu care are cinci copii. Se gândea de 15 ani la separare: "N-ar fi...
Cancan
Luptă crâncenă pentru viață! Boala gravă de care suferă Horia Moculescu: 'Este o durere permanentă!'
Fanatik.ro
Fotbalistul cu origini românești de la Basel a dezvăluit de ce nu mai vine atât de des în România: „Țara este...
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Marius Șumudică l-a rugat în direct pe Mihai Rotaru să-și salveze jucătorul: „Ne ocupăm cu mare atenție de...
Adevărul
Cum a fost distrusă democrația românească. Pașii urmați de „salvatorii poporului” pentru eliminarea ultimilor...
Playtech
Cât de des trebuie spălate prosoapele? Strâng multe bacterii în câteva ore
Digi FM
Angelina Jolie, vizită surpriză la Herson, în sudul Ucrainei. A mers la o maternitate şi la un spital pentru...
Digi Sport
S-a aflat! Salariul propus lui Lionel Messi, pentru revenirea spectaculoasă în Europa
Pro FM
Cum arăta Loredana Groza când a câștigat Festivalul de la Mamaia din ‘86. Fanii au reacționat: „De ce a...
Film Now
Jennifer Lawrence rupe tăcerea despre scenele nud din Die My Love: „Sarcina a eliminat toată anxietatea”
Adevarul
Arma secretă a Americii, surprinsă în zbor. Racheta care ar putea schimba echilibrul nuclear
Newsweek
Parlamentul îngroapă o creștere de pensie de care ar fi beneficiat sute de mii de pensionari. Nou aviz negativ
Digi FM
Oana Roman s-a trezit cu polițiști la ușă, după o plângere făcută de câțiva oameni de pe internet: "Numele...
Digi World
Are 15 ani și o înălțime de 2.13 m: "Situația scapă de sub control". Cauza neașteptată descoperită de medici
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
Brad Pitt o dă în judecată pe Angelina Jolie. De ce îi cere 35 de milioane $. Noi mesaje ies la iveală în...
UTV
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Fratele său va...