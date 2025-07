Se fac pași pentru o întâlnire bilaterală între Nicușor Dan și Donald Trump. Consilierul prezidențial Cristian Diaconescu a vorbit duminică seara, în exclusivitate la Digi24, despre o întâlnire a celor doi șefi de stat. „Există o invitație oficială din partea președintelui Donald Trump, adresată președintelui Nicușor Dan”, a spus acesta, subliniind faptul că „trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”.

„Există o invitație oficială din partea președintelui Donald Trump, adresată președintelui Nicușor Dan. Au avut un dialog bilateral foarte bun în urmă cu o lună de zile, și această invitație a fost transmisă de o manieră formală. Sigur, toți cei care au responsabilități pentru organizarea unei astfel de întâlniri extrem de importante se implică. Mă bucur că în egală măsură, conducerea Ministerului de Externe își asumă această responsabilitate, pentru că într-adevăr trebuie să concretizăm o astfel de bilaterală cât mai curând posibil”, a declarat Cristian Diaconescu la Digi24.

Întrebat cât ar dura pregătirea unei astfel de vizite, Diaconescu a spus că „depinde de rapiditatea cu care se stabilește agenda vizitei”.

„Depinde de rapiditatea cu care se reușește a se stabili agenda vizitei, care să recunoască interesele rapide ale ambelor părți, și în egală măsură nivelul de acces, având în vedere că discutăm despre o putere globală. Desigur, interesele privind contactele bilaterale sunt specifice. Dacă se poate stabili această agendă rapid, pe cale diplomatică, și nivelul de contact, după părerea mea, președintele Trump va fi extrem de interesat de un astfel de dialog. Până la urmă, discutăm cu o putere care privește cu foarte mare preocupare tot ce se se întâmplă în flancul estic. Iar România este unul dintre jucătorii semnificativi”, a adăugat consilierul prezidențial.

„Sunt mai multe instituții în România care au un dialog permanent cu omologii americani și aceste demersuri sunt în curs”, a subliniat Cristian Diaconescu.

Oana Ţoiu merge în SUA ca să pregătească întâlnirea dintre Nicuşor Dan şi Donald Trump

Oana Țoiu a anunțat că va pleca, în luna septembrie în New York și Washington, pentru a face pregătirile cu privire la întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump și președintele Nicușor Dan. Ministrul Afacerilor Externe a adăugat că a stabilit împreună cu vicepreședintele SUA J.D. Vance că această vizită va avea loc.

„Cu Marco Rubio am avut aceste discuţii în cadrul Summitului de la Haga. Am stabilit că această vizită va avea loc. Nu am stabilit final calendarul ei, însă, vom reveni cu datele finale în momentul în care vor fi bătute în cuie (...). Eu ajung în Statele Unite în septembrie – în New York şi Washington, inclusiv cu miza de a pregăti întâlnirea bilaterală dintre Donald Trump şi Nicuşor Dan”, a afirmat Oana Țoiu.

Editor : Liviu Cojan