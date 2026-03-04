Live TV

Exclusiv Cristian Diaconescu: „România este protejată de NATO. Nu se pune problema amplasării de arme nucleare franceze la noi”

cristian diaconescu sustine un discurs
Cristian Diaconescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a vorbit miercuri seară, în direct la Digi24, despre miza dezbaterii privind „umbrela nucleară” franceză, anunțată de președintele Emmanuel Macron. Fostul șef al diplomației a punctat că România beneficiază însă de garanții clare în cadrul NATO, iar dialogul cu Parisul nu presupune staționarea de arme nucleare pe teritoriul românesc.

Discuțiile despre eventuala implicare mai activă a Franței în arhitectura de securitate europeană trebuie analizate „foarte serios”, afirmă Cristian Diaconescu. Fostul ministru de Externe a explicat că discuțiile preliminare cu Parisul au început în urmă cu aproximativ un an, la inițiativa franceză, și au vizat mai multe state europene.

„Au început într-o fază prealabilă în ceea ce privește necesitatea de a operaționaliza o decizie a Alianței Nord-Atlantice, și anume descurajare și apărare în egală măsură, pentru o prezență avansată de descurajare. Ei bine, această discuție nu se referă la amplasarea mâine a vectorilor nucleari în vreunul dintre aceste state”, a spus Diaconescu.

Din informațiile pe care le are, nu a existat o discuție concretă privind staționarea de ogive nucleare în România.

„Repet, discuția dacă în România se plasează ogive nucleare, din câte știu eu, în mod evident nu a existat în acest termen și nu se pune problema să speriem lumea. Autoritățile din România sunt cele care trebuie să comunice formal despre ce este vorba”, a precizat Diaconescu.

Fostul șef al diplomației a explicat că România beneficiază deja de garanții clare în cadrul NATO.

„Noi suntem în grupul de planificare nucleară al NATO, deci avem, conform obligațiilor de tratat, un anumit tip de asumare în Alianța Nord-Atlantică în legătură cu resursa nucleară de care, în mod evident, depindem în relația cu Statele Unite. Este o chestiune cât se poate de clară politic, juridic și strategic. Acolo este zona care asigură României tot ceea ce este necesar pentru descurajarea nucleară”, a explicat el.

Ce urmărește Franța

În ceea ce privește poziția Parisului, Diaconescu a arătat că inițiativa franceză trebuie înțeleasă în contextul schimbărilor din politica americană și al tensiunilor internaționale.

„Franța dorește acest tip de abordare pentru că Donald Trump a anunțat că europenii trebuie să-și preia apărarea în propriile mâini. A existat, la un moment dat, o oarecare temere privind o posibilă redesfășurare nucleară americană din Europa, iar Federația Rusă a amenințat în repetate rânduri cu lovitura nucleară”, a spus el.

Potrivit lui Diaconescu, Franța dispune de propriul arsenal nuclear, destinat apărării naționale, însă discuțiile actuale vizează în principal cooperarea militară.

„Ceea ce încearcă să discute, din punct de vedere militar, este o eventuală desfășurare a unor avioane de luptă, pentru a testa dacă operațional este posibilă cooperarea, precum și participarea convențională, nenucleară, împreună cu Franța, la o serie de exerciții. Nu este vorba despre amplasarea de ogive nucleare în România”, a reiterat fostul ministru.

Modelul Poloniei

Referindu-se la poziția Varșoviei, Diaconescu a arătat că Polonia are o strategie clară de consolidare a garanțiilor de securitate.

„Poziția polonezilor este cât se poate de limpede de un an: au încheiat un acord defensiv bilateral cu Franța, au cerut o bază permanentă a Statelor Unite în Polonia și au solicitat public desfășurarea de armament nuclear”, a declarat el.

În opinia sa, și pentru România o bază permanentă americană ar reprezenta „o decizie importantă și interesantă”.

Reacțiile sale au loc în contextul în care Franța va mări dimensiunea arsenalului său nuclear și își va consolida puterea de descurajare, având în vedere riscul crescând de conflicte la nivel global care depășesc pragul nuclear, după cum a declarat luni președintele Emmanuel Macron.

„În prezent, traversăm o perioadă de tulburări geopolitice plină de riscuri”, a declarat Macron într-un discurs ținut de la o bază submarină din Bretania, adăugând că este necesară o „întărire” a modelului francez de descurajare. Macron a afirmat că „pentru a fi liber, trebuie să fii temut” atunci când a vorbit despre necesitatea creșterii cheltuielilor pentru apărare și a pregătirii.

Ministrul de Externe, Oana Ţoiu a declarat marţi, la Varşovia că România este una dintre ţările care au fost invitate la discutia pe tema iniţiativei preşedintelui francez Emmanuel Macron vizând creşterea stocului de ogive nucleare al Franţei şi de explorare a unei cooperări mai strânse în materie de descurajare cu partenerii europeni interesaţi.

Editor : C.A.

