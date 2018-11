Cristian Ghinea: Dacian Cioloş subestimează USR. Prefer să avem candidat USR la prezidenţiale

Dacian Cioloș subestimează USR partidul ar trebui să aibă propriul candidat la alegerile prezidențiale, apreciază deputatul USR Cristian Ghinea, într-un interviul pentru Adevărul.

Cristian Ghinea crede că Dacian Cioloș subestimează USR

Întrebat dacă fostul premier subestimează USR, Ghinea a răspuns: Cred că da. Nici el, la fel ca multă altă lume, nu vede această desfăşurare de forţe, pe care eu o ştiu foarte bine pentru că m-am ocupat de extindere. Eu merg peste tot în campanie. Eu vorbesc cu oamenii şi le spun să mă voteze, să candideze pentru funcţii. Am făcut parte din Guvern şi eu am fost singurul ministru (n.r. - din Guvernul Cioloş) care a făcut pasul spre politică. Am avut dezbateri în Guvern, cu Cioloş. Am avut dreptate cu politica. Am arătat că nu poţi da porcii la o parte dacă stai pe margine şi fluieri la ei”.

Ghinea a adăugat că, deocamdată, așteaptă „să se înregistreze Ro+”, partidul lui Dacian Cioloș înainte se a se pronunța dacă este oportun ca, pe viitor, cele două partide să facă front comun la alegeri. „Avem o comisie de negociere, să vedem cum sunt împărţite locurile. Apoi, mă pronunţ. Acum e o bunăvoinţă reciprocă, dar trebuie să vedem cum facem. Decizia şi e important să ne pronunţăm pe ce negociem. Discutăm despre zestrea comună. Nu mai e pasiunea romatică. Sondajele spun că împreună am lua mai mult”, a spus deputatul.

„Eu prefer să avem candidatul nostru la prezidenţiale. Noi avem lideri. În primul rând, Dan Barna. Eu cred că Dan Barna va fi preşedintele României. Nu neapărat la aceste alegeri”, a adăugat Cristian Ghinea.

