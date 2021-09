Cristian Ghinea: Voi participa la întâlnirea cu președinta CE, la invitația lui Florin Cîțu. PNRR este al României

Fostul ministru al Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, spune că premierul Florin Cîțu i-a propus să rămână ministru, dar a refuzat. El a confirmat că va participa luni la întâlniea cu președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, la invitația premierului, motivând că Planul Național de Redresare și Reziliență este al României.

„Premierul Cîțu mi-a propus să rămân ministru și am refuzat, ceea ce confirmă și el. Toate zvonurile legate de presupuse negocieri sau posibilitatea de a reveni în guvern fără o refacere a coaliției din care să facă parte USR PLUS sunt fake news”, a scris pe Facebook Cristian Ghinea.

Acesta spune că a lucrat bine cu premierul și cu toți miniștrii din Guvern: „Obiectivul urmărit cu îndârjire a fost să avem un PNRR viabil, susținut de toată Coaliția. Am realizat acest obiectiv”.

El a confimat că va participa luni la întâlnirea cu președinta CE.

„Nu este un secret, am mai spus-o: am lucrat efectiv la PNRR și am reușit să îl agreez cu Comisia Europeană chiar până în ultima clipă. Mai exact, până cu câteva ore înainte ca demisiile noastre, ale miniștrilor USR PLUS, să ajungă în Monitorul Oficial. Pentru că PNRR este un plan de țară care va schimba România pentru generații. După ce vom fi construit autostrăzi și vom fi reîmpădurit România, vom putea spune că am fost acolo. Și USR PLUS a fost acolo. Voi participa luni la întâlnirea cu președinta Comisiei Europene, la invitația premierului și dupa consultări cu cei doi copreședinți ai USR PLUS. Pentru că PNRR este al României”, a scris fostul ministru, potrivit M ediafax.

Întrebat într-un interviu pentru digi24.ro dacă sunt șanse pentru refacerea coaliției cu USR PLUS, Cîțu a spus: „Da. Cele mai mari șanse le are coaliția de guvernare. Am avut discuții. Am avut discuții cu domnul Ghinea, vine luni la semnarea PNRR, deci am avut discuții”.

