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Exclusiv Cristian Grosu: Noi funcționăm după România desenată de Ceaușescu. Să facă naibii cineva un plan de țară

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Deschiderea sesiunii parlamentare in Camera Deputatilor, Bucuresti, 1 septembrie 2026.
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Jurnalistul Cristian Grosu a răspuns sâmbătă chestionarului „În fața ta”, la Digi24, și a afirmat că România funcționează după un model desenat de Ceaușescu, iar „lucrul ăsta le convine de mare minune politicienilor din toate partidele”. Întrebat dacă țara noastră mai poate evita o criză, Grosu a spus că acest lucru e posibil doar prin echilibru sau dacă face cineva un plan pentru economia țării.

Redăm integral momentul chestionarului din emisiunea „În fața ta”:

Florin Negruțiu: Reforma cu cel mai mare impact în buget este?

Cristian Grosu: Ar fi o reformă în educație. Asta ne-ar pregăti pentru intrarea într-o economie care contează și în care să fim relevanți.

Florin Negruțiu: PNRR a fost o pleașcă?

Cristian Grosu: Da, a fost cu siguranță o pleașcă. Să știți că n-am avut rezultate chiar rele. Marea problemă este că după PNRR nu au rămas reforme autentice, alea pentru care am fost condiționați să primim bani. Nu, foarte multe chestiuni din așa-numitele jaloane sunt făcute în mod formal și nu sunt sigur că vor produce rezultate.

Florin Negruțiu: România a crescut prin consum. Mai poate continua acest model?

Cristian Grosu: Dacă găsește bani? Da. Dar mă tem că nu mai găsește.

Florin Negruțiu: O instituție a statului pe care ați desființa mâine?

Cristian Grosu: Nu aș desființa o instituție anume, că așa sunt foarte multe chestii crescute pe trunchiul administrativ al României. Dar mâine aș face ceea ce ar fi trebuit să fie făcut acum 35 de ani. Noi funcționăm după România desenată de Ceaușescu și lucrul ăsta le convine de mare minune politicienilor din toate partidele. Aș face o reformă administrativă - nu există comună cu mai puțin de 7000 de locuitori și n-aș lega-o doar de cifra de 7000. Dacă poți să-ți finanțezi salariile primăriei, personalului din primărie, dacă poți plăti curentul în comună și dacă îți rămân 20% din buget pentru investiții, înseamnă că meriți să exiști. Dacă nu, nu, meriți să exiști. Și aș face lucrul ăsta. Polonezii au făcut așa în două ture - 1991 și 1999. De aia, Polonia la suprafața și la numărul ei de populație are o treime din numărul de comune al României.

Florin Negruțiu: Dacă ați fi ministru al Finanțelor, ce măsură nepopulară ați lua cu orice risc?

Cristian Grosu: Aici e foarte dificil să pot aprecia. De ce? Pentru că depinde de conjunctură. Acum, de exemplu, lucrurile arată într-un fel. După alegerile din Statele Unite, lucrurile ar putea să se schimbe foarte tare. Adică dobânzile suverane să crească enorm, indiferent dacă vin la putere democrații, obișnuiți să se împrumute, să cheltuiască, și așa mai departe, indiferent dacă rămân republicanii, pentru că și ei doar prin trucuri țin lucrurile în acest moment în echilibru. S-ar putea ca după alegeri să nu mai poată și ca ăla care s-a ținut de o bară zece ore să-și dea drumul. Și nu știm ce va urma.

Florin Negruțiu: În suveranism ar trebui să ne temem pentru banii noștri?

Cristian Grosu: Da, cu siguranță. Știți de ce? În orice exces politic trebuie să te temi pentru banii tăi. Pentru că un într-un regim politic nu poți să spui 'bă, e bun aici și e rău acolo' sau 'e previzibil aici și e imprevizibil acolo'. Un regim atât de radical e tot timpul imprevizibil.

Florin Negruțiu: Dacă ajungem la mâna FMI?

Cristian Grosu: Nu cred că vom ajunge acolo în momentul ăsta, noi făcând parte și din Uniunea Europeană și având totuși o economie mai sofisticată decât acum 15 - 20 de ani. Și trei, fiind și la un pas de OCDE. Sunt până la FMI destule instrumente prin care să ne putem asigura finanțarea. Foarte greu, foarte scump, foarte dureros.

Florin Negruțiu: Cel mai nociv pentru economie premier al României a fost?

Cristian Grosu: Cuplul Ciucă-Ciolacu. Pentru că au dezechilibrat tot, absolut totul. Toată lumea spune și se gândește la Viorica Dăncilă. Nici vorbă. Și Ciucă și Ciolacu au fost mult, nu doar sub Viorica Dăncilă, dar și sunt gradul ei de înțelegere.

Florin Negruțiu: De ce avem prea puține investiții private românești?

Cristian Grosu: Aici sunt două componente. Prima, am crescut greu ca economie, am intrat în Uniunea Europeană destul de târziu, în așa fel încât anii care au trecut pentru o convergență reală să fi fost suficienți. Avem niște companii mature deja și încep să investească, dar încă sunt destul de puține. Iar a doua componentă este, și nu-i numai a noastră, ci este a întregii Europe, prin comparație cu Statele Unite ale Americii, banii românești, banii populației, banii excedentari ai companiilor băltesc, nu se duc către investiții de capital care să irige economia. E o chestie de mentalitate și durează ani să o schimbi și pe asta.

Florin Negruțiu: Mai putem evita o criză?

Cristian Grosu: Cred că da. Dacă vor fi menținute echilibrele macroeconomice și să nu bruschezi economia care vine din spate. Dau un exemplu tâmpit de simplu - uitați-vă că în ciuda inflației de anul trecut, acum a scăzut ca efect de bază, Banca Națională nu a crescut dobânda, deși ar fi fost primul lucru pe care ar fi trebuit să-l facă sau care părea logic să-l facă. Nu a crescut dobânda tocmai pentru a lăsa economia să respire. Nici nu poate coborî, pentru că ai lăsa prea mulți bani în piață și ai alimenta inflația. Dar o criză încă poate fi evitată prin două lucruri. A - echilibru. B - să facă cineva naibii un plan de țară din perspectiva adecvării economice la exact ceea ce spuneam, a doua tranziție a României, pentru că asta poate fi o șansă uriașă.

Editor : C.L.B.

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