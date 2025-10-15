Live TV

Cristian Popescu Piedone, la DNA.
Cristian Popescu Piedone, la DNA. Foto: Inquam Photos / George Călin
Stenograme din dosarul lui Piedone

Fostul președinte al Autorității pentru Protecția Consumatorilor, Cristian Popescu Piedone, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA). Este vorba de dosarul în care fostul șef ANPC a fost acuzat de difuzare a unor informații ce nu sunt destinate publicității, după ce ar fi anunțat angajații unui hotel din Sinaia că urmează să vină în control

Dosarul va fi judecat la Tribunalul Brașov, iar în acest timp Piedone va rămâne sub control judiciar. Este vorba de acuzațiile lansate în luna martie de procurorii DNA. 

„Inculpatul Popescu Cristian Victor Piedone, în calitate de președinte al A.N.P.C., ar fi divulgat unui reprezentant al unei societăți comerciale care administrează un hotel în orașul Sinaia, faptul că funcționari din cadrul A.N.P.C. urmează să efectueze, în aceeași zi, un control tematic la hotelul respectiv, precum și obiectivele controlului”, potrivit comunicatului oficial al parchetului anticorupție.

Hotelul din Sinaia îi aparține fostului șef al ASF, Dan Radu Rușanu.

„Ulterior acestei informări, în vederea preîntâmpinării aplicării unor sancțiuni și dispunerii unor măsuri corective de către funcționarii publici din cadrul A.N.P.C., reprezentantul hotelului ar fi luat toate măsurile necesare pentru a nu se constata în urma controlului ce urma a fi efectuat, încălcări ale legislației specifice protecției consumatorilor. În urma controlului, unitatea de cazare nu a fost sancționată de către reprezentanții A.N.P.C”, a mai transmis DNA. 

Stenograme din dosarul lui Piedone

Piedone, potrivit anchetatorilor, ar fi sunat un angajat al lui Rușanu în timp ce se afla pe drum către Sinaia, în zona Predeal. Angajatul apelat de pe telefonul șoferului fostului șef ANPC ar fi fost un prieten mai vechi al lui Piedone. 

Cristian Popescu Piedone: Am închis vreo douăzeci de hoteluri de la două la patru stele... Ă! Du-te în bucătărie și sus sau jos, una dintre bucătării sau e o bucătărie comună, nu.

Angajatul hotelului: Ă! Nu, nu. Sunt bucătării separate.

Cristian Popescu Piedone: Vezi și tu care-i mai utilată, mai țiplă, mai nu știu ce, pune-i p-ăia să-și ia halate, tot ce trebui pe ei, să aibă bonete în cap, să... mănuși în mână.  

Angajatul hotelului: Ok!

Cristian Popescu Piedone: Da? Să-și facă așa un aranjament frumos prin frigider, să aibă capace pe oale, dacă are din alea oale neconforme să le dea de acolo”, este un fragment din interceptările procurorilor, obținut de Digi24.ro.

Imediat după ce ar fi dat indicații despre cum să arate bucătăria hotelului, pentru a putea fi dată ca exemplu, Cristian Popescu Piedone ar fi dat și indicații despre camerele unității de cazare de patru stele din Sinaia, potrivit surselor Digi24.ro.

Cristian Popescu Piedone: Și doi, spune la recepție să-mi pregătească trei camere pe un etaj.

​Angajatul hotelului: Da.

Cristian Popescu Piedone: Ă! Țiplă, cu cearceafuri noi cu... cu husă la cu... la saltea cu tot ce corespunde, prosoape...

Angajatul hotelului: Ok!

Cristian Popescu Piedone: Să fie tot ca să dau și un exemplu: „Uite, domne, patru stele.” Că voi oricum sunteți. Da?

​Angajatul hotelului: Ok!

Cristian Popescu Piedone: Să... că uite un patru stele și uite un patru stele unde aleargă păianjenii și dormi în coșciuge de pvc și saltele de la... pentru câini”, este un alt fragment din interceptările obținute de Digi24.ro. 

Ulterior, șeful ANPC ar fi dat și indicații despre cum să fie primit.

Cristian Popescu Piedone: Cred că probabil că-n maxim patruzeci de minute cât om face până acolo suntem acolo, o să vin să intru și să stea cineva jos ca să mă ia să mă ducă în ce bucătărie consideră ei.

Angajatul hotelului: Ok! În regulă.

​Cristian Popescu Piedone: Da? Și pe urmă la... pe camere. Să aibă ăia la hotel afișat, da’ am văzut, tarife, tot”, este un alt fragment din interceptări, potrivit surselor Digi24.ro.

În același timp, deși reprezentanții hotelului din Sinaia și Cristian Popescu Piedone au menționat că șeful ANPC nu a fost cazat acolo pe durata controalelor Autorității de pe Valea Prahovei, procurorii susțin contrariul.

Potrivit surselor judicare, Cristian Popescu Piedone a fost cazat la acest hotel pe durata controalelor din stațiunea de pe Valea Prahovei. Același lucru ar reieși și din interceptările de la dosar, înregistrate între angajații hotelului.

Angajat 1: room service, vede el, dă-l în (n.r. înjurătură) Și alea... avocado ăla, să nu uiți să mi le lași undeva (...) 

Angajat 2: Avocado ți le-am pus sus la NUȚA, la... unde are aia...

Angajat 1: Așa.

Angajat 2: ...sosurile, acolo. Și-am scris -PIEDONE-

sau

Angajat 3, în timp ce a refuzat o invitație într-o altă convorbire telefonică: Nu vin, că e ăla, Piedone p-aicea în controale...e cazat la noi și...”, sunt alte fragmente din interceptările obținute de Digi24.ro.

Potrivit surselor judiciare, hotelul din Sinaia ar fi putut primi amenzi de până la 600.000 de lei dacă șeful ANPC nu ar fi anunțat că vine în control.

