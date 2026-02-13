Live TV

Cristian Popescu Piedone nu mai poate ocupa funcții publice timp de 3 ani, după ce a pierdut definitiv procesul cu ANI

Data publicării:
Cristian Popescu Piedone, la DNA.
Cristian Popescu Piedone, la DNA. Foto: Inquam Photos / George Călin

Cristian Popescu Piedone a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate (ANI), ceea ce presupune că nu va mai avea voie să ocupe „o funcție sau o demnitate publică” timp de 3 ani. Decizia Înaltei Curți de Casație și Justiție este definitivă. 

„Respinge recursul declarat de recurentul-reclamant Popescu Cristian Victor Piedone împotriva sentinţei civile nr. 60/2025 din data de 21 martie 2025, pronunţată de Curtea de Apel Bucureşti – Secţia a X-a de contencios administrativ şi fiscal şi pentru achiziţii publice, ca nefondat. Definitivă. Soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei. Pronunţată astăzi, 12 februarie 2026”, este minuta deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție. 

ANI l-a acuzat în 2024 pe fostul primar de la Sectorul 5 de conflict de interese, după ce a semnat o decizie prin care ginerele său a ajuns într-o comisie pentru vânzarea unor spații comerciale. 

„În exercitarea atribuţiilor de primar, a emis şi a semnat dispoziţia de numire a ginerelui său (afin de gradul I) în calitate de membru al Comisiei pentru vânzarea spaţiilor comerciale sau de prestări servicii care cad sub incidenţa Legii nr. 550/2002, calitate de pe urma căreia a obţinut un folos material (venituri încasate în anii 2021 şi 2022) în valoare totală de 109.520 RON”, a constatat ANI.

Piedone a atacat decizia la Curtea de Apel București, care a dat câștig de cauză Agenției Naționale de Integritate pe 21 martie 2025.

În paralel, fostul președinte al Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorului (ANPC) este trimis în judecată de Direcția Națională Anticorupție.

Este vorba de dosarul în care fostul șef ANPC a fost acuzat de difuzare a unor informații ce nu sunt destinate publicității, după ce ar fi anunțat angajații unui hotel din Sinaia că urmează să vină în control

Editor : M.G.

