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Exclusiv Cristian Seidler (USR), despre posibila dizolvare a Parlamentului: „O bârfă lansată de PSD”. Ce ar urmări social-democrații

Data publicării:
BUCURESTI - PARLAMENT - VOT COMISII - LEGEA BUGETULUI DE STAT -
Cristian Seidler, purtătorul de cuvânt al USR. Foto: Inquam Photos / George Calin
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Purtătorul de cuvânt al USR, Cristian Seidler, a declarat, în direct la Digi24, că informația potrivit căreia președintele României ar pregăti dizolvarea Parlamentului reprezintă „o bârfă lansată de PSD”, menită să pună presiune pentru obținerea voturilor necesare unui guvern condus de Luca Niculescu, din care să facă parte și miniștri social-democrați. Seidler a reiterat că USR nu va susține un executiv care include PSD sau „surogați de PSD”, dar rămâne disponibil să participe la o guvernare alături de PNL și UDMR.

Întrebat dacă informația privind un posibil decret de dizolvare a Parlamentului, care ar urma să fie semnat vineri în lipsa unei susțineri clare pentru Luca Niculescu, contribuie la strângerea voturilor pentru guvern, Seidler a răspuns: „Cred că cine a lansat această bârfă asta își dorește: să pună presiune pentru a strânge voturi pentru miniștrii PSD în Guvernul Luca.”

Reprezentantul USR a invocat declarațiile publice ale președintelui României, despre care a spus că a respins în repetate rânduri varianta dizolvării Parlamentului.

Eu l-am văzut și l-am auzit pe președintele României spunând de mai multe ori, în mod expres, în ultima perioadă, că nu își dorește să dizolve Parlamentul, chiar dacă ar putea să facă acest lucru din punct de vedere constituțional, pentru că președintele României nu consideră că asta ar putea fi o rezolvare a problemei”, a declarat Seidler.

El a susținut că o eventuală schimbare de poziție trebuie anunțată explicit de șeful statului.

Până când președintele României nu spune expres acest lucru, eu consider că e doar o bârfă lansată de PSD.”

În ceea ce privește poziția USR față de viitorul executiv, Seidler a reiterat refuzul formațiunii de a susține un guvern din care fac parte social-democrații: „Nu vom vota un guvern din care să facă parte PSD sau surogați de PSD.”

Purtătorul de cuvânt al USR a contestat și ideea unui guvern apolitic, argumentând că votul de învestitură îi conferă acestuia caracterul politic al majorității parlamentare care îl susține.

„Dacă luăm un om care n-a mai avut nicio legătură cu politica, acest tehnocrat, o iluzie, dar, în fine, și acea persoană, acel ministru, acel premier, acel guvern ia un vot pozitiv în Parlamentul României, care e instituția supremă din punct de vedere politic, da, nu mai poate să spună că nu este om politic, nu mai poate să spună: «Acesta nu este un guvern politic». Ba da, ia culoarea majorității care îl votează în Parlamentul României, deci guvern nepolitic, apolitic nu există”, a afirmat el.

A existat și există în continuare disponibilitatea noastră de a face parte dintr-un guvern alături de PNL și UDMR, despre care știți deja, am spus-o, am repetat-o în spațiul public”, a declarat reprezentantul USR.

El a enumerat domeniile în care partidul este dispus să acorde sprijin parlamentar:

Avem disponibilitatea, indiferent care este Guvernul României, de a vota legile care să mențină România pe traiectorie proeuropeană, prooccidentală, să primim fondurile de la Uniunea Europeană pe SAFE, pe toate programele Uniunii Europene, de a contribui la reducerea cheltuielilor încă nereduse suficient ale statului român, de a avea o disciplină financiară, de a nu arunca cu bani pe care România nu-i are. Adică să nu ne mai întoarcem la greșelile trecutului. Pentru asta avem disponibilitate pentru a da măcar un vot.”

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Editor : Ș.A.

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