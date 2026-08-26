Liberala Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, după ce a fost pusă sub urmărire penală de DNA. Aceasta a avut o discuție, miercuri dimineață, cu premierul Ilie Bolojan.

Cristina Trăilă și-a anunțat demisia printr-o postare pe Facebook, unde a precizat că este nevinovată, iar scandalul iscat în jurul guvernului este unul „artificial” și „deloc întâmplător”.

„Față de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări:

Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL”, a scris aceasta.

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Anunțul vine după ce, miercuri dimineață, Cristina Trăilă a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan.

„Am văzut comunicatul Parchetului astăzi. Am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care i se aduc și vom lua mâine o decizie, după discuția pe care o să o am cu dânsa.

Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou fără să știu care este scopul pentru care vine și să-i știu, să spunem, CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier la acea întâlnire, prin colegul care la rândul lui este și el suspect în acest caz”, a spus Bolojan, marți seară, la Digi24.

Încă de ieri, atât social-democrații, cât și cei de la AUR i-au cerut premierului să o demită pe Cristina Trăilă, în contextul în care aceasta este urmărită penal pentru o întâlnire care a avut loc chiar în biroul lui Ilie Bolojan, în dosarul lui Fănel Bogoș. Ea este acuzată de complicitate la trafic de influență, pentru că s-ar fi implicat în sprijinirea omului de afaceri, să obțină un dosar de despăgubire de trei milioane de euro și, totodată, să schimbe din funcție un director ANSVSA.

Editor : A.G.