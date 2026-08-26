Live TV

News Alert Cristina Trăilă a demisionat din Guvern. Cum comentează acuzațiile din dosarul DNA

Data actualizării: Data publicării:
Cristina Trăilă
Cristina Trăilă Foto: Inquama Photos / Octav Ganea
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Liberala Cristina Trăilă a demisionat din funcția de secretar general adjunct al Guvernului, după ce a fost pusă sub urmărire penală de DNA. Aceasta a avut o discuție, miercuri dimineață, cu premierul Ilie Bolojan.

Cristina Trăilă și-a anunțat demisia printr-o postare pe Facebook, unde a precizat că este nevinovată, iar scandalul iscat în jurul guvernului este unul „artificial” și „deloc întâmplător”.

„Față de toate aspectele vehiculate public, tin să fac următoarele precizări:

Sunt total nevinovată și nu am nici cea mai mică îndoială că acest lucru va fi lămurit încă din faza de urmărire penală.

Sunt de asemenea conștientă că acest scandal mediatic este unul artificial, deloc întâmplător și care este fără îndoială speculat în detrimentul imaginii premierului Ilie Bolojan, a Guvernului României și a PNL”, a scris aceasta.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Anunțul vine după ce, miercuri dimineață, Cristina Trăilă a avut o discuție cu premierul Ilie Bolojan.

„Am văzut comunicatul Parchetului astăzi. Am sunat-o după aceea pe doamna Trăilă, am rugat-o ca mâine dimineață să vină să purtăm o discuție, să înțeleg care sunt acuzele care i se aduc și vom lua mâine o decizie, după discuția pe care o să o am cu dânsa.

Nu știu de ce este acuzată dânsa și ce rol are în această ecuație, pentru că acel cetățean care a venit la mine în birou fără să știu care este scopul pentru care vine și să-i știu, să spunem, CV-ul, s-a programat prin cabinetul de premier la acea întâlnire, prin colegul care la rândul lui este și el suspect în acest caz”, a spus Bolojan, marți seară, la Digi24.

Încă de ieri, atât social-democrații, cât și cei de la AUR i-au cerut premierului să o demită pe Cristina Trăilă, în contextul în care aceasta este urmărită penal pentru o întâlnire care a avut loc chiar în biroul lui Ilie Bolojan, în dosarul lui Fănel Bogoș. Ea este acuzată de complicitate la trafic de influență, pentru că s-ar fi implicat în sprijinirea omului de afaceri, să obțină un dosar de despăgubire de trei milioane de euro și, totodată, să schimbe din funcție un director ANSVSA.

Editor : A.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
radu manta
1
Ciobanul care a găsit cadavrul tânărului George Smyth a murit în aceeași zonă și în...
dragos pislaru
2
Pîslaru, despre extinderea CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei: „În niciun caz nu...
aleksandr lukasenko in uniforma militara
3
Aleksandr Lukașenko, la o întâlnire cu un guvernator rus: „Astăzi, suntem nevoiți să ne...
olguta vasilescu la o conferinta de presa a psd
4
Primarul Craiovei anunţă că va înlocui sursa pe cărbune a termoficării din oraş cu o...
Președintele Chinei Xi Jinping și cel al SUA Donald Trump.
5
Beijingul avertizează Washingtonul: „Vom lua toate măsurile necesare” dacă sancțiunile...
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Digi Sport
Acuzații grave! Diop a făcut public ce i-a spus Istvan Kovacs, fix înainte să ia cartonaș roșu
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ilie bolojan in parlament
Bolojan explică de ce PNL a votat legea ANI: „Interesul țării e să îndeplinim jaloanele PNRR, dar legea nu poate rămâne așa”
bolojan traila
Ilie Bolojan a discutat cu Cristina Trăilă, astăzi, după ce secretarul general adjunct al Guvernului a fost pus sub acuzare (surse)
Vot în Camera Deputaților. Foto: Inquam Photos / George Călin
Aleșii locali care ocupă funcții la stat nu vor mai fi incompatibili. Parlamentarii s-au grăbit să modifice legea
657950420_1233381808967199_173148057887011460_n
Opt consilieri din Arad au demisionat din cauza riscului de incompatibilitate. „Nu putem schimba regulile în timpul mandatului”
Petrișor Peiu, senator AUR
Petrișor Peiu, despre votul pe legea integrității: „Colegii mei senatori AUR s-au abținut, în pofida cererii mele”
Recomandările redacţiei
BUCURESTI - PLEN - SENAT - 5 FEB 2024
Legea Integrității, adoptată din nou de Parlament: Fritz ar rămâne...
moscova
Reprezentanta României la Moscova, Liliana Burda, a fost convocată la...
peter magyar face declaratii
Ungaria se distanțează de Rusia și declară țara condusă de Vladimir...
Gloanțe
Muniție americană folosită de ruși împotriva Ucrainei. Sentința...
Ultimele știri
Resturi de drone, asemănătoare cu cele găsite în România, descoperite pe litoralul Bulgariei. Unele au fost detonate
Decizia în scandalul admiterii la liceu se amână. Senatorii din Comisia pentru învățământ nu au ajuns la un acord
Facturi mai mari la căldură pentru bucureșteni. Ciucu ia în calcul majorarea tarifelor: Nu am nicio garanție că prețul nu va mai crește
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Viața s-a schimbat când tatăl ei a câștigat 13 milioane $ la loterie. De ce spune că totul "s-a transformat...
Cancan
Ștefania a fost dată dispărută pe 24 august 2026. După 24 de ore, a fost găsită moartă
Fanatik.ro
Presiune pe Daniel Bîrligea la Frosinone! Dezastru pentru atacanții români în Serie A după plecarea lui Adi...
editiadedimineata.ro
Experiment Amnesty International: Facebook a aprobat reclame cu dezinformări electorale în Brazilia
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, în centrul unui scandal uriaș după meciul arbitrat în Champions League! „Dacă nu eram o echipă...
Adevărul
Merită să pleci din România? Ce spun cei care regretă că n-au emigrat mai devreme și cei care s-au întors
Playtech
CASS pentru pensiile de peste 3.000 de lei ar putea rămâne și după 2027. Ce se întâmplă cu banii reținuți...
Digi FM
A primit peste 2 milioane de euro la divorț, dar a cerut încă 12.000 de euro pe lună de la fostul soț. Ce a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ce dezastru: a șasea oară OUT din preliminariile UEFA Champions League! Aveau 99% șanse de calificare
Pro FM
"Nu mă rușinez cu iubirea mea. Nu o ascund, nu o neg". Ce i-a lăsat Paulei Seling un gust amar după ce și-a...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Dolly Parton, dincolo de muzică. 7 roluri memorabile care au transformat-o într-o adevărată vedetă de cinema
Adevarul
Poporul misterios care a ales iudaismul și a luptat cu lumea islamică: cine au fost, de fapt, khazarii
Newsweek
Anunț oficial de la Ministerul Muncii despre a 13-a pensie. Când s-ar putea da?
Digi FM
Dolly Parton, al patrulea dintre cei 12 copii ai unei familii sărace. A cântat mai întâi găinilor în faţa...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cât trebuie să stai, de fapt, la soare? Medicii explică de câtă lumină solară avem nevoie pentru sănătate...
Digi Animal World
Ce s-a întâmplat cu un câine după ce a adormit lângă piscină. Imaginile au strâns milioane de vizualizări
Film Now
De ce a intrat Jennifer Garner în panică după divorțul de Ben Affleck. „Trebuia să redevin urgent o persoană...
UTV
Andrei Bordeianu a ajuns la spital după un accident cu motocicleta. Care este starea influencerului