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Video Cristina Trăilă, PNL: Bolojan nu și-a schimbat declarațiile, dar Grindeanu vrea autonomie și să nu negocieze programul de guvernare

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cristila traila la parlament
Cristina Trăilă. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Cristina Trăilă, secretar general adjunct al Guvernului și membru al PNL, a spus la Digi24 că Ilie Bolojan nu și-a schimbat declarațiile cu privire la susținerea unui guvern PSD, ci a spus în mod repetat ca îl va susține, dar cu anumite condiții în ceea ce privește programul de guvernare. Însă, acum Sorin Grindeanu a declarat că va forma un guvern PSD, dar că programul de guvernare nu este negociabil și vrea autonomie în ceea ce privește acest aspect. Președintele Nicușor Dan a discutat vineri seară cu liderii PSD, PNL, USR și UDMR pentru ieșirea din criza politică. Liderii celor patru partide și reprezentantul minorităților naționale au fost invitați la Palatul Cotroceni. Potrivit surselor Digi24, întâlnirea a fost tensionată.

„Eu cred că ne-am exprimat bine în limba română, am reascultat declarația președintelui Ilie Bolojan, am zis că poate îmi lipsește mie o virgulă și nu mai țin minte, dar s-a exprimat de două ori în același sens, și de altfel astea au fost discuțiile și în interiorul Partidului Național Liberal, și la votul pe care l-am dat în Biroul Permanent Național, anume cele două variante - un guvern minoritar PSD, sau un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, cu condiții foarte clare. Iar condiția referitoare la acord începea cu menținerea deficitului”, a afirmat Cristina Trăilă (PNL), secretar general adjunct al Guvernului.

Eu l-am auzit și îl aud în continuare pe domnul Grindeanu care afirmă că programul de guvernare al PSD cu care vine dumnealui nu se negociază cu nimeni.

„Atunci cum pun eu deficitul în acest pachet? Un acord între părți nu are efect și am văzut de altfel că nici protocolul acela al coaliției n-a fost respectat, să ne aducem aminte că a fost o moțiune simplă prin care un ministru al USR-ului a fost «decapitat», deci nu s-a ținut cont de acel protocol, darămite să țină cont de un astfel de pact, dacă eu nu trec în programul de guvernare, care e votat în Parlament, măsurile pe care le va lua, ori dacă deficitul, primul punct pe care președintele Bologan l-a spus în mod expres, nu este deloc discutat, luat în calcul, dar îmi cere să mă aștept la alte aspecte legate de programul de program de guvernare - OECD, PNRR, SAFE, ele sunt deja pe un drum”, a completat Trăilă.

Tot ceea ce trebuie să faci este să-ți asumi pachetul de legi pe PNRR. În rest, lucrurile merg într-un calendar pe care l-am adoptat deja.

„Declarația publică a domnului Grindeanu a fost că programul de guvernare nu este negociabil, vrem autonomie în ceea ce privește programul de guvernare. Păi, ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că tu nu respecți chestiunile de fond, dar ele trebuie trecute în programul de guvernare, votate în Parlament, programul de guvernare, astfel încât el să producă efecte”, a conchis secretarul general adjunct al Guvernului.

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Editor : L.C.

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