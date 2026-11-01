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Critici din PNL și USR față de ținutele scumpe de la botezul fiului lui Simonis: „Dacă le pui la un loc, poţi face indexarea pensiilor”

Data publicării:
tinute psd botez simonis
sursa foto: captură Digi24
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Din articol
Fritz: „Nu avem garderobă potrivită pentru asta”

Critici dure au venit din partea PNL și USR după botezul fiului președintelui Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis. Ținutele luxoase purtate de partenerele unor lideri PSD au fost luate în vizor de vicepreședintele liberal Gigel Știrbu. Acesta a descris evenimentul drept un spectacol „de o vulgaritate financiară strigătoare la cer”. La rândul său, liderul USR, Dominic Fritz, a ironizat apariția invitaților, spunând că membrii partidului său nu își permit astfel de ținute.

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Vicepreședintele PNL, Gigel Știrbu, i-a atacat dur pe social-democrați și a numit evenimentul „botezul socialiștilor de caviar”.

„În timp ce românii își numără banii de la o lună la alta, strâng cureaua în fața facturilor și se întreabă cum o să treacă iarna, la Timișoara s-a strigat catalogul opulenței sfidătoare. Copilul lui Alfred Simonis, președintele PSD al Consiliului Județean Timiș, a fost botezat cu fastul specific unei nomenclaturi care a pierdut orice legătură cu realitatea. Naș? Nimeni altul decât Sorin Grindeanu. Paraziții publici în haine de gală: Luxul nesimțit pe banii tăi!”, a scris într-o postare pe Facebook liderul PNL.

Acesta a continuat criticile, afirmând că „spectacolul a fost de o vulgaritate financiară strigătoare la cer”.

„«Socialiștii de caviar» și-au etalat fără nicio jenă blănurile scumpe, bijuteriile orbitoare, mașinile de sute de mii de euro și ceasurile care valorează cât bugetul pe câțiva ani al unei familii de rând. Toate acestea sub masca ipocrită a „social-democrației”, în timp ce românilor de rând li se spune zilnic că „nu sunt bani” pentru indexarea reală a pensiilor, pentru salarii decente în educație sau pentru spitale moderne. Cu banii aruncați pe această aroganță sfidătoare, mii de pensionari ar fi putut avea o bătrânețe demnă”, a susținut Știrbu.

Liderul PNL acuză existența unei caste de „trântori cu carnet de partid” în rândul PSD, spunând că „n-au avut nicio meserie reală, n-au profesat o zi în economia privată și n-au produs niciodată un leu din valoare adăugată înainte de a intra în politică”.

Gigel Știrbu susține că România nu mai trebuie să tolereze „acest jag deghizat în petreceri fastuoase”. El afirmă că „această cultură a impunității și a opulenței nesimțite” ar trebui taxată de cetățeni

„Sfidarea absolută de la Timișoara nu este un caz izolat, ci reprezintă însăși definiția unui sistem care își bate joc de cetateni. Banii care ar fi trebuit să se transforme în autostrăzi sigure, școli sigure și tratamente pentru bolnavi se regăsesc astăzi în etichetele de lux ale celor care pretind că te reprezintă. (...) Este timpul ca această cultură a impunității, a opulenței nesimțite pe spatele muncii noastre, să fie taxată definitiv de o societate care s-a săturat să mai finanțeze dinastii de baroni!”, a conchis liberalul.

Fritz: „Nu avem garderobă potrivită pentru asta”

De cealaltă parte, președintele USR, Dominic Fritz a declarat, într-o conferință de presă, că membrii USR prezenți la Timișoara pentru congresul partidului nu au fost invitați la botez și nici nu ar fi avut „garderoba potrivită” pentru eveniment.

„Nu am fost invitaţi şi nici nu am venit cu garderobă potrivită pentru asta. Nu avem aşa ceva, că în primul rând nu avem bani, adică nu sumele lor. Dar suntem foarte curioşi de unde îi au ei”, a afirmat liderul USR.

Criticile PNL și USR vin după ce imagini publicate pe reţelele sociale au arătat partenerele unora dintre liderii PSD în ţinute scumpe şi purtând blănuri.

Lideri importanți ai PSD au fost prezenți sâmbătă seara la petrecerea de botez organizată la Timișoara de președintele Consiliului Județean Timiș, Alfred Simonis, care și-a creștinat cel de-al treilea băiat. Nașul copilului este chiar președintele PSD, Sorin Grindeanu.

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Editor : A.P.

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