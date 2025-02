Un nou scandal stă să izbucnească în USR după ce, într-o intervenție la Digi24, liderul partidului Elena Lasconi l-a comparat pe Nicușor Dan cu Călin Georgescu. Fostul deputat Victor Ilie a amenințat că-și dă demisia din partid dacă Lasconi nu se va retrage din cursa la prezidențiale, în timp ce Radu Hossu a acuzat-o pe șefa partidului că nu este ancorată în realitate.

Fostul deputat USR Victor Ilie a susținut că până acum a susținut-o pe Lasconi „din lipsă de ceva mai bun”.

„Dacă după prestația asta (de la Digi24) nu-și dă demisia, sau BN-ul nu anunță oficial că îl susține pe Nicușor Dan, eu îmi dau demisia din USR. N-am putut niciodată, absolut niciodată să mă uit la un interviu sau discurs integral cu Elena Lasconi. Pur și simplu îmi curge sânge din urechi auzind-o. Da, am susținut-o, în lipsă de ceva mai bun. Acum avem ceva mai bun”, a scris Victor Ilie pe Facebook.

O reacție a venit și din partea lui Radu Hosssu, membru USR și activist, care susține că a trecut peste mai multe afirmații controversate ale Elenei Lasconi dar, „peste asta nu pot să trec”. El a explicat că o comparație între Nicușor Dan și Călin Georgescu „denotă o lipsă totală de racordare la realitate” și că susținerea sa pentru Elena Lasconi s-a încheiat.

„Dacă peste faptul că «în România avem o trupă NATO» (cine? 3SudEst?) am încercat să trec, dacă peste scrisoarea către Trump în care spunea că vrea să aibă o relație personală cu el am încercat să trec, dacă peste declarațiile cum că ne atacă rușii, apoi nu ne mai atacă rușii, am putut să trec considerând că nu sunt minciuni, ci pur și simplu încercări de comunicare publică, peste asta nu pot să trec. (...)

Să pui egal între acești doi oameni denotă o lipsă totală de racordare la realitate, demagogie (adică minciună), lipsă de respect față de cetățeni - prin încercarea de a ne prosti la televizor, pe toți, pe față. Mai presus de toate, denotă o ticăloșie politică (a se citi nu că Elena Lasconi este ticăloasă, ci declarația este ticăloasă) care lucrează în favoarea lui Călin Georgescu și în defavoarea tuturor celorlalți”, a scris Radu Hossu pe Facebook.

Reacțiile membrilor USR vin după ce, într-un interviu pentru Digi24, Elena Lasconi l-a asemănat pe Nicușor Dan cu fostul candidat la prezidențiale Călin Georgescu, spunând că reprezintă „mirajul independentului salvator”.

„Eu nu înţeleg calculul pe care l-a făcut Nicuşor Dan, dacă are un calcul. Nu ştiu dacă are un calcul. Mirajul acesta al independentului seamănă foarte mult cu mirajul altui independent care vrea să ne salveze. Nu ştiu la ce anume s-a gândit atunci când s-a decis să candideze la prezidenţiale. Nicuşor Dan este primar independent la Primăria Capitalei şi nu a putut negocia o majoritate favorabilă pentru proiectele sale. Indiferent câte discuţii a avut în ultimele luni şi indiferent cât de mult s-a pozat cu candidaţii la prezidenţiale în campania de anul trecut, toţi i-au întors spatele, mai puţin USR-ul. (…) Eu am obţinut o majoritate aici, în consiliu (la Câmpulung Muscel, n.r.), ceea ce înseamnă că mă pricep mai bine la calcule politice”, a declarat Elena Lasconi.

Editor : Iulian Bîrzoi