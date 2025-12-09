Criza apei. Diana Buzoianu: „Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile evidente ”

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că miercuri, în baza raportului Corpului de Control, vor fi luate deciziile absolut evidente care ar fi trebuit să fie luate deja de mai multe zile, în privinţa crizei apei potabile din Prahova şi Dâmboviţa.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Antena 3 CNN că miercuri, în baza raportului corpului de control, vor fi luate deciziile în urma crizei apei potabile.

„Mâine, în baza raportului Corpului de Control, sunt convinsă că vor fi luate deciziile absolut evidente care ar fi trebuit să fie luate deja de mai multe zile”. Ea a arătat că reprezentanţii autorităţilor din subordinea Ministerului Mediului de la nivel local nu au transmis niciun fel de informaţii către minister.

„Problema lor nu este doar că nu au transmis informaţia, ci şi că nu au luat măsurile necesare să prevină, faptul că nu au făcut rezerve de apă, că nu au comunicat ulterior apariţia incidentului. Sunt o serie întreagă de lucruri care s-au întâmplat, inclusiv cu încălcarea legislaţiei”, a afirmat Buzoianu, potrivit News.ro.

„Să nu avem niciun fel de dubiu că discuţia legată de Paltinu nu este decât o manipulare, în încercarea de a ne îndepărta de la nişte măsuri pe care suntem pregătiţi să le luăm”, a mai spus ministrul.

