Criza apei din Argeș. Gorghiu: Primăria Curtea de Argeș are 30 milioane lei excedent, dar cere 9,7 milioane de la Guvern

alina gorghiu face declaratii
Foto: Inquam Photos / Alina Gorghiu

Deputata și președinta PNL Argeș Alina Gorghiu a acuzat că primăria Curtea de Argeş nu a investit la timp în infrastructura de apă, deși avea bani disponibili în buget, iar acum solicită 9,7 milioane lei de la Guvern, în condițiile în care aproape 50.000 de argeșeni sunt afectați de lipsa apei potabile.

Potrivit acesteia, de zeci de ani nu au fost realizate investițiile necesare la stația de tratare de la Cerbureni și în rețeaua de apă.

„Nu au fost modernizate filtrele, nu au fost curățate bazinele, nu au fost realizate lucrările esențiale de întreținere. Raportul tehnic realizat de Veolia confirmă degradarea gravă a infrastructurii și lipsa intervențiilor timp de aproximativ două decenii. Astăzi, consecințele acestei neglijențe sunt suportate de aproape 50.000 de argeșeni, care sunt expuși riscurilor sanitare și privați de acces la apă potabilă”, a precizat Alina Gorghiu, într-un comunicat de presă.

Ea a susținut că, la sfârșitul anului 2025, primăria înregistra un excedent de peste 30 de milioane de lei, bani care ar fi trebuit direcționați către modernizarea stației de tratare și reabilitarea rețelei.

Citește și: PNL Argeș cere extinderea stării de alertă: „Apa este nepotabilă și în alte trei localități, nu doar în Curtea de Argeş”

„Acești bani trebuiau investiți imediat, încă din noiembrie, pentru modernizarea stației de tratare și reabilitarea rețelei de apă. În schimb, primarul municipiului Curtea de Argeș a ales să nu acționeze, deși avea resursele necesare pentru a preveni și limita această criză, iar astăzi solicită 9,7 milioane de lei de la Guvernul României pentru reparații și consumabile la stația de tratare Aquaterm”, potrivit lui Gorghiu.

Alina Gorghiu consideră situația „inacceptabilă” și acuză administrația locală că transferă responsabilitatea către bugetul național.

„Este inacceptabil ca o administrație care a avut la dispoziție zeci de milioane de lei să nu intervină la timp, iar acum să transfere responsabilitatea și costurile către bugetul național, în timp ce cetățenii sunt obligați să suporte consecințele unei infrastructuri abandonate”, a adăugat ea.

În acest context, spune Gorghiu, consilierii locali PNL au propus două măsuri urgente: „alocarea integrală a excedentului bugetar pentru investiții imediate în rețeaua de apă și în stația de tratare” și „suspendarea facturării apei de către Aquaterm până când Direcția de Sănătate Publică va confirma oficial că apa este potabilă”.

Citește și: RO-ALERT privind prezenţa bacteriei Clostridium perfringers în apa din reţeaua de distribuţie, în zona Curtea de Argeș

„Argeșenii merită respect, transparență și soluții reale. Apa potabilă nu este un privilegiu. Este un drept fundamental”, a conchis Alina Gorghiu.

