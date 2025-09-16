Live TV

victor negrescu
Victor Negrescu, vicepreşedinte al Parlamentului European
„Războiul” replicilor Negrescu-Moșteanu

Incidentul cu drona rusească pe teritoriul României, de la finalul săptămânii trecute, naște dezbateri aprinse în Coaliție. Într-o intervenție în exclusivitate pentru Digi24, vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a declarat că România trebuia să transmită un mesaj de forță. El a criticat apoi modul în care ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a comunicat circumstanțele evenimentului și l-a acuzat de incoerență. De cealaltă parte, Ministrul Apărării spune că Rusia a testat apărarea NATO. 

Europarlamentarul Victor Negrescu (PSD) consideră că incidentul cu drona rusească intrată în spaţiul aerian naţional şi care a survolat aproape 50 de minute teritoriul României „ridică întrebări serioase”. „Indiferent dacă a fost un test sau o ameninţare reală la adresa securităţii noastre naţionale, lipsa unor proceduri clare din partea autorităţilor transmite un semnal de slăbiciune. Această neclaritate nu mai poate continua”, afirmă Negrescu.

„România susţine nevoia de pace, dar are obligaţia să se apere. Acesta este rolul unui stat responsabil şi al unui partener credibil în NATO. Cazul recent al dronei ruseşti, care a survolat teritoriul României timp de aproape 50 de minute, ridică întrebări serioase”, afirmă Victor Negrescu într-o postare pe Facebook.

Europarlamentarul social-democrat scrie că, „indiferent dacă a fost un test sau o ameninţare reală” la adresa securităţii naţionale, „lipsa unor proceduri clare din partea autorităţilor transmite un semnal de slăbiciune”. 

„Oamenii se întreabă pe bună dreptate: a existat sau nu drona? Era încărcată? Cum reacţionează statul român? Această neclaritate nu mai poate continua”, avertizează europarlamentarul.  Acesta adaugă că această „lipsă de claritate” generează „o imagine de stat slab, incapabil să se protejeze”, în condiţiile în care drona „a reprezentat o ameninţare”.

Negrescu precizează că România trebuie „să demonstreze că este capabilă” să-şi protejeze teritoriul, „să reacţioneze ferm şi coordonat” împreună cu aliaţii din UE şi NATO.

Victor Negrescu aminteşte că, la nivel european, a iniţiat „demersuri concrete” pentru ca România să găzduiască noul Hub European de Securitate Maritimă la Constanţa. 

„Am convins toţi eurodeputaţii români pro-europeni să susţină printr-o scrisoare adresată preşedintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, această propunere strategică”, menţionează Negrescu.

El mai precizează că acest hub ar însemna securitate sporită la Marea Neagră, protejarea resurselor energetice, combaterea mai eficientă a ameninţărilor cu drone, investiţii în infrastructură şi un rol consolidat pentru portul Constanţa. 

„România are nevoie de astfel de garanţii de securitate şi de proiecte strategice care să ne protejeze interesele”, mai scrie Victor Negrescu.

„Războiul” replicilor Negrescu-Moșteanu

Liderul PSD l-a criticat aspru pe ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, pentru modul în care a comunicat după incidentul cu drona rusească care a intrat ilegal pe teritoriul României. Victor Negrescu l-a acuzat pe Moșteanu că este incoerent.

„Actorii relevanți din stat trebuie să se coordoneze mai bine atunci când fac declarații publice. Sunt inadvertențe între declarația lui Nicușor Dan și a ministrului Apararii. Noi trebuia să transmitem un mesaj de forță, să arătăm că România este capabilă să se protejeze, să reacționeze cu partenerii NATO și să nu trateze superficial astfel de situații”, a precizat Negrescu.

„Vorbim despre o dronă care a survolat România 50 de metri. O amenințare la securitatea națională. Din toate comunicarile publice ale ministrului Apărării, noi vedem că nu avem o procedură. (...) Nu poti să ieși tu, ministrul Apărării, să ieși public - atenție a fost o dronă deasupra României și să spui pe urmă că piloții au decis. Este incoerent în opinia mea să comunici într-o astfel de manieră”, a adăugat europarlamentarul.

Reacția sa vine după ce ministrul Ionuț Moșteanu a declarat că „sunt tot felul de scenarii și de supoziții. Nu suntem în război, suntem o țară NATO, Rusia n-a atacat o țară NATO, (...) nu suntem o țară în război (...), imaginați-vă ce ar fi să punem antiaeriană pe toata frontiera”.

Ministerul Apărării Naţionale a anunţat că o dronă Geran folosită de Federaţia Rusă în atacurile asupra Ucrainei a pătruns, sâmbătă seară, în spaţiul aerian al României şi a fost interceptată de două aeronave F-16.

Drona respectivă a orbitat pentru aproximativ 50 de minute, de la nord-est de Chilia Veche spre sud-vest de Izmail şi s-a îndreptat apoi către Ucraina. Piloţii aveau autorizaţia de a doborî ţinta, dar au evaluat riscurile colaterale şi au decis să nu deschidă focul.

