Video Criza guvernamentală, motiv de manipulare pe TikTok în favoarea lui Călin Georgescu și împotriva UE. Ce spune raportul Expert Forum

Călin Georgescu. Foto: Profimedia Images

Mobilizare masivă a unor conturi care distribuie mesaje pro Călin Georgescu, pro AUR și împotriva Uniunii Europene pe rețeaua chinezească TikTok. O analiză Expert Forum indică zeci de mii de comentarii identice, postate repetat, la infinit, toate cu același subiect. Multe dintre conturile analizate nu aveau deloc postări și au devenit extrem de active într-o perioadă scurtă, adică, mai exact, în criza guvernamentală stârnită de căderea guvernului Bolojan prin moțiunea de cenzură PSD-AUR.

Analiza Expert Forum arată că pe Tiktok au fost publicate peste 36.000 de comentarii identice sau aproape identice. Cele mai multe apăreau la clipuri diferite, dar într-un timp foarte scurt. Specialiștii spun că acest tip de activitate poate crea impresia unui sprijin mult mai mare decât există în realitate.

Unul dintre cele mai distribuite mesaje a fost Călin Georgescu, președinte repetat de peste 17.000 de ori pe platformă, ceea ce îl face cel mai amplificat mesaj în perioada 1 aprilie – 11 mai 2026.

Analiza mai arată că unele conturi au crescut extrem de rapid și au publicat conținut într-un ritm considerat suspect.

Unul dintre ele a strâns peste 32 de milioane de vizualizări într-o singură lună și a publicat mii de clipuri într-o perioadă foarte scurtă.

Experții spun și că mai mult de jumătate dintre aceste conturi nu aveau aproape deloc postări proprii și erau folosite în principal pentru distribuirea și amplificarea comentariilor politice.

Aproximativ 25% dintre ele aveau și semnale de automatizare, precum activitate permanentă și comentarii repetitive postate pe scară largă.

Potrivit analizei, mesajele promovau și vizau scăderea încrederii în Uniunea Europeană, în Ucraina, în Republica Moldova, dar și în politicieni români precum Nicușor Dan sau Ilie Bolojan, în timp ce soluția promovată era organizarea de alegeri anticipate și susținerea lui Călin Georgescu pentru funcția de premier sau președinte.

