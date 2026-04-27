România a intrat într-un nou episod de tensiune politică, după ce PSD și AUR au anunțat depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului. Premierul Ilie Bolojan explică, în direct la Digi24, care este strategia Executivului și pașii următori în fața unei crize care a generat reacții imediate, inclusiv pe piețele financiare.

„Nu există rețete magice de a corecta deficitele”

Actualizare 21.22 Premierul a avertizat că instabilitatea politică riscă să afecteze încrederea publică și marile proiecte de investiții.

„Ne-am pierdut încrederea cetățenilor. Am creat așteptări care nu pot fi onorate, iar pierderile nu vor fi asumate de nimeni. Legat de existența unei minime stabilități politice și de angajamentele pe care le are România, de miliarde de euro, dacă nu sunt respectate, este greu de presupus că vom termina lucrările la autostrăzi, spitale sau școli”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul a vorbit și despre presiunile privind creșterea salariilor în sectorul public, subliniind limitele bugetare.

„Trebuie să trecem legea salarizării. Dacă le creăm așteptări românilor că salariile din sectorul public vor putea crește cu procente foarte mari, ne batem joc de ei, știind că avem posibilități limitate de câteva miliarde. Față de cele 166 de miliarde de lei cât reprezintă fondul de salarii din sectorul public, nu poți crește anul viitor decât cu câteva miliarde.”

Dacă vrei să crești salarii, trebuie să ai o anumită anvelopă. Dacă promitem salarii mari în sectorul public, înșelăm așteptările oamenilor.

Ilie Bolojan a subliniat că nu există soluții rapide pentru corectarea dezechilibrelor economice.

„Nu există rețete magice de a corecta deficitele. Ori a crea așteptări care nu pot fi onorate.”

În același context, premierul a criticat PSD și a cerut soluții concrete.

„Să întrebăm PSD ce soluții au avut în domeniul energiei, după ce au blocat accesul la rețele. Cum cresc producția în România? Pentru evaziunea fiscală, ce soluții are PSD? În situația de față, nu există soluții simple.”

Șeful Executivului a adăugat că orice măsură fiscală trebuie echilibrată.

„Orice fel de sume dai, orice reduceri de taxe faci, trebuie să compensezi cu reduceri de cheltuieli. Toate s-au făcut însă cu frâna de mână trasă”, a spus Ilie Bolojan.

„Nu se pune problema unui vot împotriva moțiunii”

Actualizare 21.15 Premierul Ilie Bolojan susține că responsabilitatea trecerii moțiunii aparține inițiatorilor și spune că nu se pune problema unor negocieri pentru a o bloca.

„Nu se pune problema unui vot împotriva moțiunii, ci pur și simplu se pune problema ca cei care au generat această criză să găsească voturile necesare pentru a trece moțiunea. În condițiile în care, în zilele următoare, vor fi parlamentari care vor dori să discute de susținere, nu văd nicio problemă să discut cu ei.”

Șeful Executivului respinge acuzațiile privind negocieri individuale pentru voturi.

„Niciodată nu am cumpărat oameni la bucată. Am discutat de proiecte și de ceea ce este bine pentru comunitate. Când am făcut orice discuție, acestea au fost elementele care m-au ghidat și vor fi și în continuare”, a declarat Ilie Bolojan.

Premierul atrage atenția că o eventuală cădere a Guvernului trebuie însoțită de o alternativă clară de conducere.

Odată cu căderea unui guvern trebuie să vii cu un premier și cu o soluție guvernamentală. Nu avem asta acum.

„Cei care vor schimbarea Guvernului, invocând situația economică, care este de fapt post-criză bugetară, trebuie să se gândească bine ce fac. Pentru că te poți întoarce de unde ai plecat. Iar acum suntem în punctul cel mai de jos.”

Ilie Bolojan a subliniat că alternativa ar fi continuarea actualei guvernări, dar cu rezultate concrete.

„A doua variantă este să continui, dar trebuie să vii cu niște rezultate.”

Ilie Bolojan: PSD și AUR „pregătesc demolările”

Premierul critică și o posibilă apropiere între PSD și AUR, în contextul moțiunii.

„Când a fost la Bruxelles, PSD a spus că nu va face colaborare cu AUR, demonizând acest partid. Acum vedem că sunt acțiuni de colaborare politică pentru moțiune. În condițiile în care aceasta este atitudinea, se pune problema ce vor să facă mai departe.”

Ilie Bolojan avertizează asupra unui posibil scenariu politic.

„Dacă retorica potrivit căreia este doar o colaborare de etapă nu va sta în picioare și celelalte partide nu vor mai fi în coaliție cu PSD, se pune problema ce se întâmplă în continuare. Pentru că atunci probabil vom avea o majoritate PSD-AUR, pe față sau pe dos. Să își asume responsabilitatea pentru cum gestionează lucrurile.”

Întrebat dacă se pregătește un nou guvern, premierul a răspuns: „Deocamdată se pregătesc demolările.”

Ilie Bolojan a adăugat că inclusiv în interiorul PSD există nemulțumiri față de actualul demers:

„Cu siguranță, mulți dintre cei care au votat pentru această acțiune în PSD – pe mulți îi cunosc – nu sunt mulțumiți de ce se întâmplă, pentru că asta înseamnă instabilitate pentru noi, inclusiv pentru accesarea PNRR.”

„Asistăm la o nouă coaliție care se formează”

Actualizare 21.09 Referitor la moțiunea depusă de PSD și AUR, premierul Ilie Bolojan a declarat că își va continua activitatea atât timp cât Guvernul beneficiază de sprijin parlamentar:

„Voi asigura gestiunea guvernării, așa cum am făcut și până acum, atât timp cât Guvernul are sprijin parlamentar. Problema este că, atunci când acționezi pentru a dărâma Guvernul, oamenii raționali trebuie să se gândească ce punem în loc, cine va fi viitorul premier”, a spus Ilie Bolojan.

Premierul a sugerat că în spatele moțiunii ar putea exista și calcule politice pentru formarea unei noi majorități.

„Pe de o parte, își mărește șansele de a trece moțiunea, dar pregătește o nouă alianță și asistăm la o nouă coaliție care se formează”, a adăugat Ilie Bolojan.

Știrea inițială

Alianța PSD–AUR zguduie scena politică

PSD și AUR au decis să meargă împreună în Parlament pentru a încerca să dea jos Guvernul condus de Ilie Bolojan. Anunțul a venit luni și a produs reacții rapide, inclusiv în economie, unde indicii bursieri au intrat pe roșu, în timp ce presa internațională a semnalat momentul ca pe o schimbare majoră în politica românească.

Decizia social-democraților a fost ținută secret până în ultimul moment. Potrivit unor surse Digi24.ro, doar câțiva lideri din conducerea partidului au cunoscut strategia, în timp ce alți parlamentari au aflat din presă despre moțiunea comună.

Anunțul a fost făcut chiar în timp ce președintele Nicușor Dan purta discuții la Palatul Cotroceni cu liderii coaliției, în încercarea de a găsi soluții pentru depășirea crizei.

PSD cere demisii în lanț și mobilizare pentru moțiune

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că decizia de a susține moțiunea a fost luată în unanimitate și le-a cerut secretarilor de stat și prefecților partidului să își prezinte demisiile.

„Am supus atenției colegilor nu doar din birou, au fost și toți președinții de filială ai PSD, decizia de a semna sau nu această moțiune, acest demers parlamentar. E normal să avem o decizie politică. A fost o decizie în unanimitate ca parlamentarii PSD să voteze și să semneze această moțiune. Cer secretarilor de stat ai PSD și prefecților PSD să își prezinte demisiile în perioada următoare, astfel încât când vom avea moțiune să avem lucrurile cât se poate de clare, fără discuții că unii sunt în arcul de guvernare”, a transmis Sorin Grindeanu.

Acesta a insistat că nu există un acord politic cu AUR pentru perioada de după moțiune, ci doar un obiectiv comun legat de demiterea Guvernului.

Sunt multe lucruri care ne despart, evident, de aceea sunt şi partide politice diferite, dar există un scop comun, acela de a vota această moţiune şi de a dărâma guvernul Bolojan. Acesta este un scop comun.

„Nu există, ca să fiu cât se poate de clar, niciun fel de acord politic post moţiune. Aceste lucruri nu au făcut parte din niciun fel de discuţie şi îmi doresc să fiu foarte bine înţeles”, a spus Grindeanu.

AUR: presiune pentru schimbări majore și „alegeri corecte”

La rândul său, liderul AUR, George Simion, a declarat că partidul său va forța adoptarea unor proiecte precum reducerea numărului de parlamentari, eliminarea subvențiilor pentru partide și revenirea la alegeri în două tururi.

„Suntem dispuși să asigurăm orice guvernare care poate genera alegeri corecte. Nu am avut parte de alegeri corecte în 2024 și 2025. Nicușor Dan nu și-a făcut datoria, nu a prezentat niciun raport cu privire la anularea alegerilor (...) Primul pas pe care noi îl facem pentru a ne atinge obiectivele politice este să trecem această moțiune de cenzură. Să vedem că toată lumea se ține de cuvânt”, a declarat George Simion.

