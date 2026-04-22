Criză politică: PSD pregătește mutarea, voturile AUR pot decide soarta guvernului Bolojan. Avramescu: „Noi nu ne dezicem de Georgescu"

Sorin Grindeanu, Ilie Bolojan, George Simion și Călin Georgescu.

Guvernul condus de Ilie Bolojan se confruntă cu o criză politică, în condițiile în care PSD ar fi pus la punct un plan de ieșire de la guvernare, care ar include demisia celor șapte miniștri social-democrați și, ulterior, depunerea unei moțiuni de cenzură. În acest context, voturile AUR devin decisive pentru menținerea sau căderea Executivului. În direct la Digi24, deputatul AUR Ștefan Avramescu a declarat că, în lipsa unei moțiuni concrete și a unor discuții oficiale cu PSD, partidul nu poate lua o decizie, dar a menționat că AUR își menține pozițiile politice și sprijinul pentru Călin Georgescu.

În acest context tensionat, poziția AUR devine esențială pentru menținerea sau căderea guvernului condus de Ilie Bolojan.

Într-o intervenție la Digi24, deputatul AUR Ștefan Avramescu a declarat că, în acest moment, partidul nu poate lua o decizie privind susținerea unei eventuale moțiuni de cenzură, în lipsa unui demers concret din partea PSD.

„Noi vorbim despre scenarii. Până la urma urmei, nu avem nicio moțiune de cenzură depusă de PSD. Am înțeles că astăzi se mai consultă o dată dacă să-și retragă miniștrii sau nu”, a declarat acesta.

Până la urma urmei, nici ei nu știu ce vor să facă. Atâta vreme cât suntem în această situație, nu pot să stau să comentez scenarii.

„Nu a discutat nimeni în ceea ce privește o moțiune de cenzură a PSD cu noi, nu a fost o asemenea discuție, dimpotrivă. Noi am zis foarte clar, prin vocea președintelui Simion, încă de ieri, dacă e să discutăm despre așa ceva, sunt o serie de condiții”, a mai spus el.

Întrebat despre posibilitatea ca AUR să voteze o eventuală moțiune depusă de PSD, Avramescu a pus sub semnul întrebării credibilitatea social-democraților, invocând episoade recente în care aceștia nu și-ar fi respectat angajamentele.

„Dumneavoastră ați avea încredere într-un partid care astăzi spune că votează moțiunea împotriva ministrului Diana Buzoianu, iar când ajunge la vot vedem că nu mai votează? Eu merg pe un lucru care s-a întâmplat în trecutul destul de recent, în care cei de la PSD au spus public că votează pentru demiterea unui ministru USR, iar când a venit vorba de votul efectiv, nu au mai votat”, a amintit Avramescu.

În ceea ce privește relația cu actuala putere, reprezentantul AUR a susținut că diferențele dintre partidele aflate la guvernare sunt, în realitate, inexistente.

Sunt toți în aceeași oală, în aceeași coaliție.

„Dacă era să fie vreunul nemulțumit de celălalt, ar fi ieșit de la guvernare de acum mai multe luni, ar fi votat moțiunile de cenzură pe care noi le-am depus încă de anul trecut, la toate angajările de răspundere pe care Guvernul Bolojan le-a făcut. Adică, acum, să vină toți și să spună că celălalt e de vină e puțin ipocrit”, a mai spus el.

Avramescu a negat, totodată, existența unor negocieri directe cu partidele din coaliție sau din opoziție: „Eu nu știu să fi existat asemenea discuții”.

Declarațiile sale vin însă în contradicție cu alte poziții din interiorul AUR. Prim-vicepreședintele partidului, Dan Dungaciu, a afirmat anterior că formațiunea a fost contactată de PSD, PNL și USR, confirmând existența unor discuții cu toate cele trei partide.

La rândul său, Petrișor Peiu a susținut că nu au existat discuții cu USR, dar a confirmat contacte cu PSD și PNL și a indicat că AUR ar putea vota moțiunea de cenzură anunțată de social-democrați împotriva guvernului Bolojan.

În paralel, liderul AUR, George Simion, a anunțat condițiile în care partidul ar putea intra în negocieri politice. Acesta a precizat că discuțiile cu celelalte partide pot începe doar după adoptarea a trei măsuri: reducerea numărului de parlamentari la 300, eliminarea subvențiilor pentru partide și alegerea primarilor și a șefilor de Consilii Județene în două tururi.

Simion a reiterat, de asemenea, că AUR nu va intra la guvernare alături de PSD sau PNL și că formațiunea își dorește organizarea de alegeri anticipate.

Totodată, Ștefan Avramescu a explicat că aceste condiții reprezintă priorități constante ale partidului.

Ce a propus domnul Simion ieri sunt o serie de proiecte pe care noi le susținem încă din legislatura trecută, iar anul acesta am reiterat faptul că pentru noi reprezintă priorități legislative.

Referitor la strategia PNL și a premierului Ilie Bolojan, deputatul AUR a spus că partidul său rămâne consecvent propriilor obiective.

„Care e strategia domnului Bolojan și a PNL-ului nu pot eu să vă spun. Pot să vă spun că noi am rămas consecvenți în ceea ce ne privește, iar în cazul acestor condiții sunt condiții de bun simț, având în vedere că sunt lucruri pe care românii, până la urma urmei, le-au votat și le doresc”, a mai spus acesta.

În ceea ce privește inițiativa unei moțiuni de cenzură, Avramescu a insistat că, în prezent, nu există un demers concret.

„Noi (AUR n.r.) moțiunea o vom depune. Ne păstrăm acest calendar, pentru că la ora actuală nu există nicio altă moțiune de cenzură despre care se vorbește”, a declarat Avramescu.

„Vorbim despre scenarii ale PSD, care spune că va depune sau nu va depune sau poate va depune sau decid dacă se consultă sau nu, dacă se depune”, a afirmat el.

În final, discuția a ajuns și la o posibilă variantă de premier în cazul unor negocieri viitoare, în contextul unei întâlniri recente între George Simion și Călin Georgescu.

Avramescu a subliniat că AUR își menține sprijinul pentru acesta, dar a evitat să confirme un scenariu concret.

AUR încă din 2024 este alături de Călin Georgescu și am făcut toate demersurile pentru a-i face dreptate în toate nedreptățile care i s-au făcut din 2024 încoace. Așadar, nu ne dezicem sub nicio formă de domnul Georgescu.

„În ceea ce privește declarațiile domnului Peiu și ale președintelui AUR, cumva converg în aceeași direcție. Haideți să vedem dacă există o moțiune de cenzură. Haideți să vedem dacă există discuții sau nu, pentru că la ora actuală să vă spunem da, votăm o moțiune de cenzură, dar habar nu avem ce scrie moțiunea de cenzură respectivă, habar n-avem dacă va fi depusă, mi se pare puțin prematur să ne poziționăm”, a conchis acesta.

