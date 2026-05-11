Preşedintele PNL și premierul interimar Ilie Bolojan a afirmat, luni seară, în exclusivitate la Digi24, că nu are informaţii despre riscul unei rupturi în interiorul PNL, dar a apreciat că perioada care vine nu va fi uşoară.

„În momentul de faţă, nu am astfel de semnale că ar fi astfel de probleme”, a declarat Ilie Bolojan, întrebat dacă există ricul unei rupturi în cadrul PNL.

Preşedintele liberalilor a apreciat, însă, că încercările care urmează nu vor fi uşoare pentru formaţiune.

El a precizat că în şedințele formaţiunii contestatarii săi şi-au spus punctul de vedere, dar, odată ce s-au luat decizii, aceştia le-au respectat.

Întrebat dacă l-ar mai numi în Guvern pe Cătălin Predoiu, unul dintre criticii săi din PNL, Ilie Bolojan a declarat că, în cazul în care ar mai reveni la Palatul Victoria, o eventuală decizie privind componenţa Executivului va fi luată de partid, în urma unei evaluări a activităţii miniştrilor.

„Într-o astfel de situaţie, partidul face analiza miniştrilor şi, în funcţie de capacitatea lor de a livra, poate să facă propuneri. În această situaţie ipotetică, partidul poate decide, nu o persoană sau alta”, a declarat Ilie Bolojan.

