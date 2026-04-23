Victor Ponta a declarat, în exclusivitate la Digi24, în plină criză politică generată de demisiile miniștrilor social-democrați, că actuala formulă de guvernare condusă de Ilie Bolojan reprezintă „cronica unui eșec așteptat”, criticând relația dintre PSD și USR, pe care o consideră incompatibilă. Fostul premier a acuzat „ipocrizia” formațiunii conduse de Dominic Fritz, făcând referire la schimbările de poziție față de AUR, și a vorbit despre o problemă de legitimitate politică în raport cu votul românilor. În același timp, el a criticat lipsa de leadership a președintelui Nicușor Dan, despre care spune că nu a intervenit ferm pentru a debloca situația, și a descris PSD ca fiind incoerent în deciziile privind participarea la guvernare. Ponta a subliniat că AUR nu poate fi ignorat în actuala configurație parlamentară și a avertizat că instabilitatea politică și fiscală riscă să afecteze economia, în lipsa unei direcții clare la nivel guvernamental.

PSD și USR: „cronica unui eșec așteptat”

Fostul premier Victor Ponta a comentat, în direct la Digi24, criza politică generată de demisiile miniștrilor PSD, criticând construcția actualei guvernări și modul în care sunt gestionate echilibrele politice și economice.

În contextul discuțiilor din PSD și al tensiunilor din coaliție, Ponta a subliniat că nu poate vorbi în numele partidului, dar a indicat cauza principală a blocajului politic.

„Eu nu pot să vorbesc în numele social-democraților. Eu nu sunt membru PSD. (...) Nu cred că asta a fost problema (...). Cred că, de la început, ideea de a reuși să pui să lucreze în același guvern două forțe politice atât de diferite, PSD și USR, ducea la acest eșec. Era cronica unui eșec așteptat. Premierul Bolojan probabil că nu a reușit să gestioneze această situație ireconciliabilă”, a declarat Victor Ponta.

Fostul premier a comentat și posibila reconfigurare a majorității parlamentare, susținând că soluția ar trebui să pornească de la rezultatul alegerilor.

„Eu am spus un singur lucru: că nu neapărat să se creeze o nouă majoritate, pentru că e dificil în acest moment. Eu cred că președintele Nicușor Dan ar fi trebuit sau ar putea să spună „hai să respectăm cum s-a votat la parlamentare”. (...) Cred că aici este, de fapt, problema de legitimitate dată de votul românilor”, a explicat el.

Ponta a detaliat și cum vede actualul echilibru de putere, criticând rolul dominant al USR în Executiv.

„În măsura în care domnul Ilie Bolojan rămâne la Palatul Victoria, alături de miniștrii USR (...), atunci normal că PSD, ca prim partid votat, are președinția Camerei, al doilea AUR președinția Senatului (...) și atunci măcar putem să vedem cine oprește reformele, cine vrea să facă, cine nu vrea să facă”, a adăugat Ponta.

Critici la adresa „neseriozității politice” și a schimbărilor de poziție

Fostul premier a invocat inclusiv exemplul discuțiilor privind metroul din București pentru a evidenția lipsa reformelor concrete.

„Metroul București trebuie să treacă la Primăria Generală. Nu este metroul Clujului, Iașului sau al Botoșaniului. Iată, asta ar fi o adevărată reformă”, a spus el.

În același timp, Ponta a acuzat incoerența discursului politic, făcând referire la schimbarea pozițiilor față de AUR.

„Săptămâna trecută erau PSD aliații lui și AUR erau toți putiniști. Acum AUR sunt foarte buni, susțin guvernul. E un gen de neseriozitate politică și o criză politică care, de fapt, se reflectă în economie și în viața de zi cu zi”, a afirmat acesta.

„Nu criza politică produce efectele imediate, ci instabilitatea fiscală”

În plan economic, Victor Ponta a avertizat asupra riscurilor generate de lipsa de predictibilitate.

„Nu cu criza politică sunt niște efecte imediate. Cu ceea ce ne îndreptăm într-adevăr spre rău e o instabilitate fiscală și o impredictibilitate”, a declarat el.

Fostul premier a criticat și măsurile economice ale actualului Executiv, dar și modul în care sunt prezentate reformele.

„Eu nu am votat acest guvern (...), dar și pentru că, văzând măsurile economice, am spus că nu e bine, nu vor funcționa (...). Cum se face asta, cine o face și în ce context o face rămâne doar o chestiune din asta populistă de ambele părți”, a mai spus Ponta.

Acesta a subliniat că problemele economice nu sunt recente.

„Nu e o criză în economie declanșată de trei zile, e o criză în economie de un an de zile”, a punctat el.

Despre dialogul politic: „Ești obligat să discuți cu toată lumea”

Întrebat despre posibilitatea unei majorități PSD-AUR, Victor Ponta a respins scenariul, dar a insistat asupra necesității dialogului.

„Nu cred că va fi cazul (...). Pe de altă parte, da, sunt absolut convins că ești obligat să ai dialog cu toată lumea. (...) Trebuie să discuți și cu AUR, că e o forță politică importantă în Parlament acum”, a afirmat fostul premier.

Totodată, el a criticat ceea ce a numit „ipocrizie” în evaluarea partidelor.

„Nu mai sunt putiniști, nu mai sunt troglodiți, sunt foarte buni. Cam mare ipocrizia, totuși, sincer”, a spus Ponta.

Critici la adresa președintelui: „Lipsă de leadership”

Victor Ponta a comentat și reacția președintelui în fața crizei politice, sugerând că ar fi fost nevoie de o intervenție mai fermă.

„Categoric m-aș fi așteptat (...) să zică: oameni buni, hai așezați-vă la masă, stați aici închiși ca într-un conclav (...) până ieșiți cu o soluție. (...) E clar că e o lipsă de leadership în România”, a declarat el.

În opinia sa, lipsa dialogului și a deciziilor rapide agravează situația.

„Lipsa de leadership, combinată cu lipsa dialogului, ne duce dintr-o criză în alta”, a adăugat fostul premier.

„Economia merge în jos, nu în sus”

Ponta a criticat incoerența deciziilor politice privind PSD și efectele asupra economiei.

„Dacă măsurile au fost așa de bune sau dacă așa răi sunt PSD-iștii, atunci de ce plângeți după ei? (...) E extrem de ilogic, iar în ultimul an economia României a mers în jos, nu în sus”, a spus el.

De asemenea, a atras atenția că reducerea deficitului nu este suficientă fără o strategie clară.

„Problema este ce perspectivă avem pe zona economică, fiindcă fără economie orice altceva rămâne doar o ceartă politică”, a explicat Ponta.

Despre viitorul guvernării: „Bolojan va continua”

În final, fostul premier a declarat că nu vede o schimbare rapidă la vârful Guvernului.

„Domnul Bolojan va continua și nu cred că se vor strânge prea curând voturile necesare pentru schimbarea domniei sale din funcție”, a spus acesta.

Cu toate acestea, el a criticat influența unui singur partid în deciziile guvernamentale.

„Văd că toate politicile guvernului condus de Ilie Bolojan reflectă gândirea unui singur partid, USR, care are 10% (...) și e o problemă dacă mai respectăm votul oamenilor sau nu”, a concluzionat Victor Ponta.

Editor : Ș.A.