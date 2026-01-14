Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a anunțat că proiectul legislativ privind reforma administrației publice locale a fost repus în transparență publică, într-o formă revizuită față de anul trecut.

„Întregul proiect este ajustat conform discuțiilor pe care le-am avut de-a lungul timpului în coaliție. Din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, suntem pregătiți de o perioadă bună de timp pentru acest proiect legislativ”, a declarat Cseke Attila, adăugând că forma finală urmează să fie stabilită la nivel politic, înainte de intrarea în procedura de avizare interministerială și, ulterior, în Guvern.

Ministrul a respins ferm ideea că impozitele locale ar putea fi preluate de bugetul central.

„Impozitele locale sunt venituri ale autorităților locale și nu se pune problema – nici în 2026, nici în alt an – ca aceste venituri să fie luate la bugetul central. Ar fi împotriva oricărui principiu de finanțe publice. (...) Pe pachetul de administrație sunt două variante: varianta reducerii cheltuielilor de personal este una temporară, valabilă pentru 2026. Din 2027 nu mai există decât o singură variantă: reducerea numărului de posturi”, a subliniat Cseke Attila.

Termenul-limită pentru aplicarea măsurilor este 1 iunie 2026, în ipoteza în care proiectul intră în vigoare la începutul anului.

„Se vor desființa doar posturi vacante”

Cseke Attila a insistat că reforma nu va lovi uniform și că multe primării nu vor fi nevoite să reducă posturi ocupate:

„Sunt sute de unități administrativ-teritoriale unde reducerea de 30% a numărului de posturi nu va genera reducere de posturi ocupate deloc. Se vor desființa doar posturi vacante, pentru că acolo structura de personal a fost gestionată responsabil. Vom avea sute de UAT-uri unde reducerea de 30% de număr de posturi nu va genera reducere de posturi ocupate absolut deloc. Se vor desființa doar posturi vacante, pentru că acolo s-a gestionat responsabil și organigrama nu este plină, nu e ocupată, nu sunt ocupate toate posturile. Deci avem, dacă vreți, autorități locale care, gestionând eficient politica de personal, nu vor avea de suferit, în sensul în care se reduc posturi ocupate la cealaltă parte, unde organigrama este complet ocupată sau aproape ocupată”.

„Dacă în acest termen Consiliul Local nu aprobă una dintre cele două formule, Direcția de Finanțe Publice Județene va sista alocarea de cote de la bugetul de stat. Este o sancțiune care există deja și în alte mecanisme administrative, nu este o noutate”, a avertizat ministrul.

Cseke Attila a anunțat, totodată, că guvernul își propune, prin intermediul acestor măsuri, să pună capăt practicilor prin care unii contribuabili evită plata impozitelor locale, în timp ce românii conștiincioși își achită taxele anual și la timp.