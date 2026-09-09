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Cseke Attila: Avem nevoie de guvern cu puteri depline pentru rectificarea bugetară. Ambulanţa şi Urgenţele rămân fără bani

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / Pană Tudor
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Ministrul interimar al Sănătăţii, Cseke Attila (UDMR), a spus miercuri că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline, pentru a face o rectificare bugetară. El a subliniat că serviciile de ambulanţă judeţene şi Unităţile de Primiri Urgenţe nu au acoperite toate cheltuielile până la finalul anului.

El a spus că rectificările bugetare au loc de regulă în iulie şi august sau cel târziu în septembrie, dar că pentru aceasta este nevoie de instalarea unui nou guvern.

„Suntem în 9 septembrie şi nu avem rectificare bugetară. Trebuie să avem un guvern cu puteri depline care să facă această rectificare. Este nevoie de o reaşezare a cheltuielilor statului, în plus sau în minus", a spus Cseke la Iași, potrivit News.ro.

El a adăugat că, în calitate de ministru interimar la Sănătate, a constatat că se impune o rectificare bugetară care să asigure fonduri suplimentare la serviciile de ambulanţă judeţene şi la Unităţile de Primiri Urgenţe.

„Pot să vă spun că avem nevoie de rectificare bugetară pentru a asigura cheltuielile necesare funcţionării până la finalul anului pentru serviciile de ambulanţă judeţene şi a Unităţilor de Primiri Urgenţe. În bugetul 2026 nu sunt acoperite toate cheltuielile”, a spus el.

Ministrul interimar a precizat că interesul României este să existe cât mai repede un guvern cu puteri depline, pentru că „altfel, se vor contura în perioada următoare majorităţi conjuncturale în Parlament, care vor aduce tot felul de proiecte”.

„Un guvern care să aibă o majoritate la învestire, după care să nu aibă majoritate va avea anumite probleme, dar este tot mai bine decât interimatul de azi”, a adăugat Cseke.

Guvernul interimar are puteri limitate şi nu poate adopta rectificarea bugetară.

Editor : M.B.

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