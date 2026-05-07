Live TV

Video Cseke Attila: Azi mai mult ne îndreptăm spre blocaj politic. Poate se găsește un premier care e acceptat de PNL și PSD

Data actualizării: Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Cseke Attila. Inquam Photos / Pană Tudor

Un lider UDMR avertizează că declarațiile din ultimele zile duc spre un blocaj politic, mai degrabă, decât spre o rezolvare a crizei. Cseke Attila mizează pe scenariul în care partidele pro-europene pot găsi un premier acceptat atât de PNL, cât și de PSD.

„E în interesul statului român să aibă guvern cu mandat plin. Va fi foarte greu de realizat. Dacă mă uit pe declarații, azi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj, decât spre rezolvare. Dar e răspunderea fiecărui partid proeuropean de a găsi soluții ca lucru ăsta să se întâmple.

Ar fi de preferat ca dezbaterea să nu țină săptămâni sau luni.

Poate se găsește un premier care e acceptat de ambele partide, care azi par a fi într-o stare ireconciliabilă - PNL și PSD. Sau altă soluție.

Dacă rămânem în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne blocăm și acest guvern să rămână interimar luni de zile”, a declarat Cseke Attila. 

Editor : A.C.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_60_INQUAM_Photos_Octav_Ganea-1536x1024
1
Ilie Bolojan, mesaj pentru români: Vă mulțumesc că ați suportat neajunsurile, nu au fost...
Nicușor Dan.
2
Surse: Interimatul lui Bolojan va fi lung, Nicușor Dan nu crede că viitorul Guvern se...
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_2_38_INQUAM_Photos_George_Calin
3
PNL trece în opoziție. Liberalii au votat propunerea lui Bolojan. „A fost o dezbatere...
ilie bolojan parlament
4
Surse: Mesajul lui Bolojan către liberali, după moțiune. „Să îi transmiteți domnului...
Dominic Fritz.
5
Fritz anunță că a fost mandatat să discute cu Bolojan pentru o alianță politică. USR nu...
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Digi Sport
Gigi Becali: ”Am vorbit cu Grindeanu. Ei vor guverna”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu exclude varianta susținerii unui guvern minoritar format din PNL și USR. „Intrarea PSD în opoziție nu ar fi un dezastru”
udmr kelemen hunor
Kelemen Hunor, după consultările informale cu Nicușor Dan: „Prima opțiune este refacerea coaliției”
N15 PISLARU GUVERN MINORITAR PNL USR-SINCRON070520_00072
„Grindeanu a dat țara peste cap. Bolojan e cea mai bună soluție pentru România”. Dragoș Pîslaru nu exclude un guvern minoritar PNL-USR
colaj foto cu pandaru si negrutiu
Ce înseamnă „termen rezonabil" pentru formarea unui nou Guvern?
INSTANT_PNL_DECLARATII ilie bolojan_03_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
„Deciziile se luaseră în alte birouri.” Ilie Bolojan, mesaj pentru liberali: le-a amintit cum a ajuns PNL să se alieze cu PSD, în 2021
Recomandările redacţiei
INSTANT_MOTIUNEA_CENZ_1_12_INQUAM_Photos_George_Calin
Îl poate propune Nicușor Dan tot pe Ilie Bolojan premier...
nicusor si maia
Câți români ar vota unirea României cu Republica Moldova (sondaj)
Washington,-,Feb,28,2025:,President,Donald,Trump,Speaks,To
„Divorțul MAGA”. Cum dezbină conflictul lui Trump împotriva Iranului...
crop dan suciu -Mediafax Foto
Euro scade ușor după recordurile din ultimele zile. Dan Suciu...
Ultimele știri
Ce spune fostul judecător CCR Petre Lăzăroiu despre posibilitatea ca Ilie Bolojan să fie din nou desemnat premier
Președintele Iranului susține că s-a întâlnit cu Mojtaba Khamenei. Ce l-a impresionat „cel mai mult” în cadrul întrevederii
AUR cere președintelui Dan desemnarea de urgență a unui premier. „Apelează la un tertip neconstituțional”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zodia care scapă, în sfârșit, de cea mai grea perioadă din viață, după mulți ani. Urmează un nou început...
Cancan
400 lei în minus la pensie, în fiecare lună, pentru toți pensionarii România, începând cu 1 ianuarie 2027
Fanatik.ro
Poate Diana Șoșoacă să-l dea jos pe Nicușor Dan? Suspendarea președintelui, tot mai vehiculată în zona...
editiadedimineata.ro
Premiile Pulitzer 2026: de la anchete despre Trump la impactul jurnalismului local
Fanatik.ro
Uluitor! El este jucătorul cu cel mai mare contract din SuperLiga! Nu e de la FCSB şi nu e nici măcar Moruţan...
Adevărul
„Se întâmplă o dată la 20 de ani”. Radu Berceanu a vorbit la „Interviurile Adevărul” despre șansa rară a PNL
Playtech
Averea pe care Kelemen Hunor o are. Şeful UDMR, în atenţia lui Nicușor Dan în negocierile de la Cotroceni
Digi FM
Un star de reality show a murit într-un accident stupid, într-o vilă din Spania, la o petrecere: "Pereții...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Internetul a ”explodat” după mesajul postat de Donald Trump după moartea unui ”gigant”
Pro FM
Claudia Iosif, adevăratul motiv pentru care nu s-a căsătorit cu Dorian Popa. Babs a răbufnit după nunta...
Film Now
Rita Wilson, despre clipa în care a decis să dea o șansă unei pasiuni vechi: „Nu voi uita niciodată, a fost o...
Adevarul
Profesor universitar, acuzat că și-a acordat singur „Nobelul”, demascat în România și anchetat în Franța...
Newsweek
Avertisment dur: Nu veți găsi bani pentru plata pensiilor. De ce 2027 va fi un an greu pentru pensionari
Digi FM
Cât costă cele mai scumpe cireșe din lume. Au formă de inimă și sunt considerate simbol al luxului
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce este hantavirusul și cum se transmite. Boala rară care a declanșat alertă pe un vas de croazieră
Digi Animal World
Momentul când o pisică în vârstă de 10 ani se luptă cu un coiot. Stăpâna a rămas fără cuvinte
Film Now
Ultimele zile ale lui Dustin Diamond, Screech din “Salvați de clopoțel”. Singura colegă care i-a fost alături...
UTV
Lavinia Pîrva și Ștefan Bănică au ales din nou Grecia. Cum au fost surprinși cei doi în Mykonos