Un lider UDMR avertizează că declarațiile din ultimele zile duc spre un blocaj politic, mai degrabă, decât spre o rezolvare a crizei. Cseke Attila mizează pe scenariul în care partidele pro-europene pot găsi un premier acceptat atât de PNL, cât și de PSD.

„E în interesul statului român să aibă guvern cu mandat plin. Va fi foarte greu de realizat. Dacă mă uit pe declarații, azi mai mult ne îndreptăm spre un blocaj, decât spre rezolvare. Dar e răspunderea fiecărui partid proeuropean de a găsi soluții ca lucru ăsta să se întâmple.

Ar fi de preferat ca dezbaterea să nu țină săptămâni sau luni.

Poate se găsește un premier care e acceptat de ambele partide, care azi par a fi într-o stare ireconciliabilă - PNL și PSD. Sau altă soluție.

Dacă rămânem în declarațiile de ieri, s-ar putea să ne blocăm și acest guvern să rămână interimar luni de zile”, a declarat Cseke Attila.

Editor : A.C.