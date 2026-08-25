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Cseke Attila, despre cazul consilierilor care ar putea fi incompatibili: „S-a propagat o informație incorectă”

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Cseke Attila.
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / Malina Norocea
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Din articol
Ministerul Dezvoltării a transmis un punct de vedere prefecturilor Apel către autoritățile locale să verifice informațiile

Ministrul interimar al Dezvoltării Cseke Attila a susținut că nu există incompatibilitate între funcția de consilier local sau județean și calitatea de personal contractual în administrația publică. El a afirmat că în mediul administrativ s-a propagat o interpretare greșită a modificărilor aduse Codului administrativ.

Cseke Attila a declarat, marți la Antena 3, că modificările legislative nu introduc o incompatibilitate între mandatul de consilier local sau județean și statutul de angajat contractual în administrație.

„Nu există incompatibilitate între calitatea de consilier județean sau consilier local și calitatea de personal contractual din administrație, introdusă în plus prin această nouă modificare a Codului administrativ, față de incompatibilitățile care existau până acum”, a declarat ministrul interimar al Dezvoltării.

El a precizat că în administrația publică s-a răspândit informația potrivit căreia ar exista o incompatibilitate generală între funcția de consilier local sau județean și calitatea de personal contractual în sectorul public.

„S-a propagat în mediul administrativ o informație incorectă cu privire la o interpretare că ar exista o incompatibilitate totală între categoria de personal contractual din administrație, din sfera publică, și calitatea de consilier local sau județean”, a spus Cseke Attila.

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Ministerul Dezvoltării a transmis un punct de vedere prefecturilor

Ministrul a afirmat că, în urma solicitărilor primite, Ministerul Dezvoltării a elaborat un material de specialitate, validat de Agenția Națională de Integritate (ANI), care ar clarifica situația.

„Am întocmit un material de specialitate pe partea de administrație, care a fost validat și de Agenția Națională de Integritate și care spune explicit că nu suntem într-o situație de incompatibilitate, pentru că regimul incompatibilității consilierilor locali sau județeni este într-un alt articol decât cel la care s-a făcut referire”, a explicat ministrul.

Cseke Attila a precizat că materialul a fost transmis instituțiilor prefectului, pentru ca prevederile să fie interpretate unitar.

Potrivit ministrului, incompatibilitățile sunt reglementate prin lege specială.

Apel către autoritățile locale să verifice informațiile

Cseke Attila a mai susținut că nicio instituție a statului, fie că este vorba despre ministere sau prefecturi, nu a transmis informații potrivit cărora ar exista această incompatibilitate.

„Mesajul meu către autoritățile locale și către profesioniștii din autoritățile locale este ca întotdeauna, înainte de a da mai departe o informație, să verifice și să ceară un punct de vedere oficial al instituțiilor statului român”, a afirmat ministrul.

El a adăugat: „În momentul în care am sesizat această provocare, am făcut acest material, care este un material întocmit de specialiști în administrație”.

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Declarațiile ministrului vin în contextul în care USR a solicitat marți Agenției Naționale de Integritate să publice de urgență situația consilierilor locali și județeni care, după intrarea în vigoare a noilor prevederi privind incompatibilitățile, ocupă simultan o funcție aleasă și au un raport de muncă cu o instituție publică.

USR cere, de asemenea, publicarea apartenenței politice a aleșilor vizați.

Formațiunea susține că mii de aleși locali riscă să se afle într-o situație de incompatibilitate și să fie supuși unor sancțiuni administrative sau disciplinare.

Editor : Ana Petrescu

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