Cseke Attila, despre criza politică: Nu vedem o alternativă la această coaliţie. Pentru UDMR, două lucruri sunt importante

Ministrul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, Cseke Attila, a declarat, luni, într-o conferinţă de presă susţinută la Baia Mare, că actuala coaliţie politică trebuie să identifice o soluţie pentru stabilitatea României.

„Din punctul de vedere al UDMR, două lucruri sunt importante: în primul rând, stabilitatea României este cea mai importantă. Pentru asta trebuie să se găsească soluţii de către toate partidele din actuala coaliţie. Noi nu vedem o alternativă la această coaliţie. Şi doi - când doi se ceartă, întotdeauna câştigă al treilea. Dacă PSD şi PNL şi PNL cu PSD are dezbateri mai aprinse, câştigătorul va fi AUR.

Ceea ce nu dorim să se profileze ar fi ca AUR să câştige prestanţă în politica internă din România, să aibă un cuvânt mai important în Parlament decât a avut până acum şi cred că acesta nu poate fi nici interesul PSD-ului, nici interesul PNL-ului, nici interesul UDMR-ului şi nici al USR-ului”, a spus Cseke Attila.

Acesta a reiterat necesitatea ca actuala coaliţie să găsească o soluţie de a opri ascensiunea AUR.

„Aşa încât şi în acest moment trebuie găsite soluţii pentru ca această coaliţie să meargă mai departe într-o formulă sau alta, pentru că, altfel, încă o dată, de câştigat din această dezbatere va fi AUR-ul, ceea ce este periculos pentru România”, a declarat ministrul.

El a fost prezent, luni, în municipiul Baia Mare la deschiderea a două creşe construite din fonduri europene.

La eveniment au participat şi primarul municipiului Baia Mare, Doru Dăncuş, preşedintele Consiliului Judeţean Maramureş, Gabriel Zetea, şi prefectul Florian Sălăjeanu.

