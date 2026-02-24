Cseke Attila: Guvernul limitează numărul de mandate pentru funcţiile publice de conducere și la înalţii funcţionari

Ordonanţa de urgenţă privind administraţia prevede mobilitatea prin rotaţie a funcţiilor publice de conducere, unde se instituie maximum două mandate de câte cinci ani, şi la înalţii funcţionari publici de maximum două mandate a câte trei ani, a anunțat marţi ministrul Dezvoltării, Cseke Attila.

„Pe funcţia publică se propun mecanisme noi, inovatoare, care au suscitat foarte multă discuţie, inclusiv în avizarea interministerială, nu ascund acest lucru, şi anume mobilitatea prin rotaţie a funcţiilor publice de conducere, unde se instituie maximum două mandate de câte cinci ani, şi la înalţii funcţionari publici de maximum două mandate a câte trei ani de zile. Este un mecanism care funcţionează în cadrul Comisiei Europene, funcţionează foarte bine, cu un singur mandat de cinci ani, nu cu două mandate, şi credem că şi în România acest lucru poate să aducă o îmbunătăţire a serviciului public”, a explicat ministrul, într-o conferinţă de presă susţinută la Palatul Victoria, potrivit Agerpres.

El a menţionat şi propunerile care vizează exercitarea funcţiilor publice cu timp parţial.

„Din discuţiile cu autorităţile locale, de-a lungul ultimelor luni, s-a cristalizat ideea posibilităţii de exercitare a funcţiilor publice cu timp parţial, astfel încât, de exemplu, două comune alăturate sau apropiate una de cealaltă să poată să aibă specialişti cu câte jumătate de normă pe domeniul de urbanism, pe achiziţii publice pe orice alt domeniu, astfel încât să asigurăm servicii publice în cât mai multe unităţi administrativ-teritoriale”, a afirmat Cseke Attila.

Indicatori de performanţă

Potrivit acestuia, alte propuneri vizează evaluarea pe bază de cadre de competenţă şi indicatori obligatorii de performanţă într-un procent de 50%, cealaltă valoare de 50% putând fi stabilită de fiecare conducător, ordonator principal de credite, astfel încât să răspundă nevoilor specifice ale fiecărei autorităţi.

Ministrul s-a referit şi la propunerea care vizează reducerea numărului de membri în cabinetele demnitarilor cu un post la fiecare cabinet.

„Se propune la nivel central şi la nivel local o reducere semnificativă a numărului de membri în cabinetele demnitarilor, la nivel central, cei numiţi, de la prim-ministru până la subsecretarul de stat, şi la nivelul autorităţilor locale, la toate cabinetele aleşilor locali, de la primarul şi preşedintele consiliului judeţean şi primarul municipiului reşedinţă de judeţ şi prefect, până la viceprimarii de comună, ca regulă, cu un post se reduce. Dacă vreţi vă dau un exemplu: astăzi un ministru are dreptul la patru consilieri în cabinet, după aprobarea acestei ordonanţe numărul se reduce la trei”, a explicat ministrul Cseke Attila.

Editor : B.P.