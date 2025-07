Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat marți, la Digi24, că nu mai sunt bani pentru alte proiecte de investiții prin Anghel Saligny, atenționând că este „incorect” față de antreprenori și primari să continue tot acest program, cât timp nu există acoperire bugetară. El sugerează că o soluție ar fi relocarea banilor de la alte ministere.

Cseke Attila susține că „posibilitățile financiare” pentru programul Anghel Saligny „și-au atins limita”, și că nu sunt bani pentru alte proiecte de investiții.

„De aproape șase luni de zile este în vigoare o hotărâre de guvern 42, cum vă spuneam din februarie, care reglementează prioritizările pe Anghel Saligny. În primul rând sunt prioritizate, adică cu valoare bugetară mai mare, investițiile pe apă și canalizare, apoi investițiile pe infrastructura de gaz și nu în ultimul rând, dar ca și valoare cu o valoare mai mică, infrastructura pe drumuri. Este o hotărâre de Guvern semnată de premierul de atunci, avizată de mai mulți miniștri, discutată în coaliție, știută de toată lumea. Acestea sunt astăzi prioritizările, acestea sunt conform hotărârii de Guvern. Putem să discutăm de alte prioritizări, dar încă o dată specific astăzi bani disponibili la Ministerul Dezvoltării pentru mai mult în Anghel Saligny este zero”, a declarat acesta.

„Încă o dată suntem deschiși să găsim soluții, dar soluțiile trebuie să pornească de la posibilitățile financiare. Astăzi, posibilitățile financiare pe acest program și-au atins limita. Este incorect față de antreprenori, este incorect față de primari a lăsa să continue tot programul cât timp tu știi că nu ai acoperire bugetară. Acest lucru este incorect nu numai pentru că e contextul bugetar în care ne aflăm greu, dar și într-un context bugetar mai favorabil legea trebuie respectată. Legea spune că în acest caz trebuie să dai înștiințare”, precizează ministrul Dezvoltării.

El spune că o soluție ar fi relocarea banilor de la alte ministere.

„Doar că trebuie găsită o soluție financiară, dacă ea există, pentru că, cel puțin în ce mă privește, din experiența mică, mare pe care o am, fără bani nu se poate construi, se poate construi cu bani, cu resurse financiare și atunci trebuie găsite resurse financiare, care înseamnă relocare de la domnul ministere”.

Și premierul Ilie Bolojan a declarat astăzi că bugetul care a fost alocat Ministerului Dezvoltării pentru programul „Anghel Saligny” este, practic, epuizat.

„În ceea ce priveşte asigurarea fluxurilor de plăţi către cei care au prestări de servicii către stat, cei care derulează investiţii pentru autorităţile locale, dar prin programe finanţate de Guvern, aici sunt două aspecte cât să poate de clare. Ştiu toţi constructorii din România că, în momentul de faţă, bugetul care a fost alocat Ministerului Dezvoltării pe componenta de «Anghel Saligny» practic este epuizat. Deci cele 10 miliarde de lei cât reprezenta bugetul acestui program pe anul acesta sunt epuizate.

În condiţiile în care, în primele şase luni, am încasat mai puţin decât ne-am propus şi am cheltuit mult mai mult decât am estimat, pentru că am anulat prevederile ordonanţei, pentru că am continuat cu abordările normale, înseamnă că nu avem posibilitatea, indiferent cine este premier, să facem rectificări pozitive, pentru că nu mai avem spaţiu fiscal”, a explicat Bolojan.

