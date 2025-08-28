Live TV

Cseke Attila: Riscul de neconstituţionalitate pentru Pachetul 2 de măsuri fiscale este redus

Data publicării:
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila. Foto: Inquam Photos/Pană Tudor

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus la Digi24 că „riscul de neconstituţionalitate” pentru proiectele din Pachetul 2 de măsuri fiscale este redus. Guvernul a împărţit pachetul de măsuri în şase proiecte pentru că este vorba despre zeci de pagini de propuneri, care vizează domenii diverse, iar în acest mod discuţiile şi eventualele propuneri vor fi mai uşor de făcut în cadrul dezbaterilor, a explicat el.

 

„Fiecare dintre aceste legi, pot să vă spun că pe partea de administraţie aveam aproape 50 de pagini de texte legislative, intervenţii, reglementări pe mai multe legi care au legătură cu funcţionarea administraţiei publice locale şi centrale. Şi atunci s-a considerat că este chiar mai coerent şi mai corect, inclusiv din punct de vedere al dezbaterii parlamentare, dacă vreţi, pentru că va fi o dezbatere, dacă va fi moţiune, respectiv amendamentele care se pot depune, se vor depune pe fiecare segment în parte, nu se va depune pe o lege mare care cuprinde mai multe domenii, şi pe domeniul, cine doreşte pe domeniul administraţiei, cine doreşte pe sănătate şi aşa mai departe”, a spus ministrul.

„Riscul de neconstituţionalitate eu cred că este redus. S-a discutat foarte mult de acest aspect, că ar fi aici un risc de neconstituţionalitate, dacă sunt multe legi laolaltă. Sigur, o lege, aş spune nu stufoasă, dar cu foarte multe domenii reglementate, e mai greu de gestionat din acest punct de vedere, dar atâta timp cât aceste legi au avizul Ministerului Justiţiei şi s-a discutat foarte mult despre ele, eu cred că acest risc este redus”, a explicat el.

Cseke spune că România traversează o perioadă dificilă, în care este nevoie de solidaritate și că „inclusiv magistraţii” trebuie să participe la efortul societăţii de a reduce cheltuielile.

„Nimeni nu contestă necesitatea independenţei judecătorilor, a procurorilor şi aşa mai departe, dar făcând o comparaţie cu alte state europene şi văzând şi posibilităţile financiare ale României, eu cred că legea cu privire la această pensionare sau cu reforma pensiilor speciale este corectă”, a spus ministrul.

