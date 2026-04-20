Cseke Attila: România are nevoie de stabilitate. Când PSD și PNL se ceartă, câștigă AUR

Cseke Attila
Cseke Attila, ministrul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a spus luni că UDMR este interesată de „stabilitate politică, este foarte importantă în contextul intern şi internaţional în care se află România”.

„Noi suntem interesaţi într-o stabilitate politică, care este foarte importantă în contextul intern şi internaţional în care se află România, pentru că sunt şi există provocări în continuare şi vor exista noi provocări. (...) Pe de altă parte, când doi se ceartă, al treilea câştigă. Dacă PSD şi PNL au dispute, va câştiga al treilea, care al treilea, în cazul nostru, este AUR. Noi nu ne dorim ca AUR să câştige prestanţă şi importanţă pe eşichierul politic intern românesc. Nu ne dorim ca AUR să devină în Parlament o forţă politică mai importantă decât este astăzi”, a spus Cseke, potrivit Agerpres.

El a arătat că este responsabilitatea partidelor care se află acum în coaliţia guvernamentală de a găsi soluţii la actuala situaţie politică.

„Nu sunt magician să vă spun ce soluţii există de azi, de mâine, după joi şi aşa mai departe. Dar vor trebui găsite soluţii, pentru că altfel, în orice altă variantă, de câştigat va avea AUR. Ceea ce nu cred că este interesul nici al PSD-ului, nici al PNL-ului, nici al USR-ului şi nici al nostru, al UDMR-ului. Astfel încât aceste patru formaţiuni vor trebui să se aşeze la masă şi să găsească o soluţie, astfel încât această coaliţie să meargă mai departe într-o formulă sau alta, dar trebuie să meargă mai departe. Altfel, încă odată, va câştiga al treilea, care va fi AUR”, a concluzionat Cseke Attila.

Ministrul Dezvoltării s-a aflat luni în localitatea Sântămăria Orlea, din judeţul Hunedoara, unde a luat parte la inaugurarea celei de-a 65-a creşe construită, la nivel naţional, în cadrul Programului guvernamental „Sfânta Ana".

