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Cseke Attila spune care e prima opţiune a UDMR pentru un Guvern cu puteri depline: „Trebuie luat modelul altor ţări”

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cseke attila sustine o conferinta de presa
Cseke Attila. Foto: Inquam Photos / George Călin
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Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a declarat, luni, că prima opţiune a UDMR pentru un Guvern cu puteri depline este formarea unei „coaliţii mari”, după modelul altor ţări, pentru a se împiedica accesul „extremei” la guvernare.

Întrebat în timpul unei vizite în judeţul Arad, cum vede UDMR formarea rapidă a unui nou guvern, Cseke Attila a spus că „trebuie mai puţine mesaje publice contondente şi mai mult dialog” între partidele pro-occidentale.

„România are nevoie de un guvern cu puteri depline şi acest lucru trebuie să se întâmple cât mai rapid posibil. De trei luni şi jumătate avem un guvern interimar, avem miniştri interimari cu atribuţii limitate, iar acest lucru nu ajută în mute situaţii sau chiar împiedică luarea anumitor măsuri.

Noi credem că ar trebui luat modelul altor ţări, unde s-au format coaliţii mari, pentru a împiedica accesul extremei la guvernare. Aceasta ar fi prima variantă, să se găsească o modalitate prin care, printr-un acord politic bazat şi pe reciprocitate - astfel încât să fie o succesiune de guverne de stânga, de dreapta, în ce ordine se convine - ca să se asigure guvernarea cu puteri depline în România”, a spus ministrul, potrivit Agerpres. 

Întrebat dacă mai este posibil un guvern susţinut de toate partidele din vechea coaliţie, Cseke Attila a declarat că „întotdeauna există posibilitatea să ne aşezăm la masă, să discutăm şi să cădem de acord”.

„Dialogul niciodată nu trebuie exclus, pentru că fără dialog, dacă doar dăm mesaje unii altora, mai greu să găseşti o majoritate. (...) În septembrie începe sesiunea parlamentară şi septembrie trebuie să ne găsească cu un guvern cu puteri depline”, a spus ministrul.

El a afirmat că un guvern tehnocrat nu ar avea deloc reprezentare parlamentară.

„Atunci când un guvern tehnocrat vine în Parlament cu un proiect legislativ, un proiect de lege sau o ordonanţă de urgenţă, nici măcar nu are cină să susţină ideile guvernului. La criza politică trebuie găsită soluţie politică”, a încheiat reprezentantul UDMR.

Cseke Attila s-a aflat în localitatea arădeană Fântânele, unde a inaugurat a 99-a creşă din reţeaua naţională construită cu fonduri guvernamentale sau din PNNR.

Editor : C.L.B.

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