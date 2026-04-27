UDMR nu va susține moțiunea de cenzură anunțată de PSD și AUR împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan și exclude participarea într-un executiv susținut de AUR, a declarat luni ministrul Cseke Attila.

Cseke Attila a subliniat că inițierea unei moțiuni reprezintă un drept constituțional al opoziției, însă a precizat ferm poziția UDMR în această privință.

„Este o prerogativă constituțională a oricărei opoziții și vedem procedural ce se va întâmpla când se introduce, când se supune votului. UDMR nu va vota această moțiune”, a spus el.

Ministrul a reiterat că UDMR nu poate susține, în nicio formă, o guvernare sprijinită de AUR: „Ceea ceea ce este sigur este că UDMR nu poate fi cu o susținere AUR la guvernare. Asta am spus și o reiterăm din nou. Deci UDMR nu poate fi într-un guvern care ar fi votat de AUR, instituțional.”

Întrebat dacă vede posibilă formarea unui guvern PSD–AUR, Cseke Attila a evitat un răspuns direct, precizând că o astfel de ipoteză trebuie clarificată de inițiatorii moțiunii: „Nu dorim să ne pronunțăm.”

