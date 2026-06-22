Live TV

Exclusiv Csoma Botond: AUR și PSD au un acord secret. Dacă nu aveau voturile pentru Veștea, nu veneau în Parlament

Data publicării:
csoma botond la o sedinta
Csoma Botond, Foto: Facebook / Csoma Botond
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Csoma Botond, liderul de deputaților UDMR, a declarat luni, la Digi24, că între PSD și AUR există un acord secret și că anumiți parlamentari vor vota Guvernul Veștea. „Dacă nu aveau voturile, nu veneau în Parlament”, susține acesta. Declarațiile vin după ce AUR a votat programul pentru învestirea Guvernului, după ce inițial ședința a fost suspendată.

„Nu știu exact de ce s-au răzgândit colegii de la AUR, dar cred că li s-a promis ceva. Ori au făcut un acord verbal cu o parte din parlamentarii AUR să voteze guvernul și și-au schimbat opinia de la ora 10:00 la ora 10:45 (...) Nu pot să spun cu exactitate, dar faptul că și-au schimbat poziția în 45 de minute, s-a întâmplat ceva, au cerut mai mult timp pe audierile din Comisie, pentru că varianta era să avem plenul comun la 17:00. Atunci au venit în BPR, cu audieri de la 12:00 și plen 21:30.

Formal, AUR a vrut să aibă mai mult timp în comisii pentru audieri. Dar cred în spatele cortinei au fost anumite negocieri și cred că dacă nu aveau voturile nu veneau în Parlament. (...)Eu cred că există un acord parțial, că anumiți parlamentari AUR vor vota Guvernul”, a declarat Csoma Botond, după ședința Birourilor permanente reunite ale Parlamentului.

În acest sens, deputatului UDMR i se pare „suspect”, inclusiv faptul că președintele AUR, George Simion, nu a făcut declarații în acest sens și spune că există șanse ca Guvernul să fie învestit cu voturi AUR.

„Fără voturile AUR, 25-30 de voturi de la AUR, nu trece Guvernul. E evident. E suspect că domnul Simion nu a dat declarații. (...)Eu cred că există șanse reale ca 30 de parlamentari de la AUR să voteze Guvernul și atunci va trece Guvernul, va fi învestit”, a spus acesta.

Csoma Botond a reiterat că UDMR nu va vota Guvernul și nu va participa la ședința din plen.

„În comisie participăm la audieri, dar nu vom vota miniștrii. Ne vom abține la aceste audieri. În plen, nu vom lua parte la ședința de plen, așa am decis. Unii dintre noi vor fi în sală, pentru că trebuie să luăm cuvântul, dar majoritatea colegilor nu vor fi. Așa am decis, să nu luăm parte la aceasstă luptă între poli de putere în România. Această desemnare și această propunere de Guvern nu este despre viitorul României, este o luptă între diferiți poli de putere în politica românească”, a mai spus acesta.

Citește și: LIVE TEXT Învestirea Guvernului Veștea intră în linie dreaptă: Au început audierile miniștrilor. Informații contradictorii legate de voturile AUR

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
1
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
Alina Gorghiu
2
Gorghiu, reacție după decizia PNL privind demisia: Lui Bolojan îi e frică de faptul că un...
adrian vestea la cotroceni
3
Adrian Veștea a anunțat un nou nume din guvernul său, cu doar câteva minute înainte de...
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Foto Getty Images
4
Câtă apă trebuie să bei zilnic în funcție de greutatea corporală. Specialiștii explică...
un om tine un peste
5
Alertă în Grecia: un pește periculos ajunge aproape de mal și poate mușca turiști. Medic...
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Digi Sport
"Cutremur" la Cupa Mondială: "Raphinha are grave probleme financiare! Se roagă să se rezolve transferul!"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
edlpromo in fata ta toma_00437
Constantin Toma, despre Guvernul Veștea: „O formulă încropită care nu poate ajuta țara. Sper să nu treacă”
petrisor peiu face declaratii
Peiu susține că Nicușor Dan și PSD presează AUR să voteze Guvernul Veștea: „Asta ar aduce prăbuşirea partidului”
ID182783-INQUAM-PHOTOS-OCTAV-GANEA
Învestirea Guvernului Veștea intră în linie dreaptă: Au început audierile miniștrilor. Informații contradictorii legate de voturile AUR
Dan Dungaciu, prim-vicepreședinte AUR.
Dan Dungaciu susține că Guvernul Veștea nu va trece: „AUR nu își va aduce aportul, nu are de ce să o facă”
pupitru psd
PSD anunță că a decis în unanimitate să susțină Guvernul Veștea în Parlament. Lista oficială a miniștrilor social-democrați
Recomandările redacţiei
Prime Minister Sir Keir Starmer makes a speech in Downing Street, London, as he said he will resign as leader of the Labour Party and he has informed the King of his decision. Picture date: Monday June 22, 2026.
Premierul britanic Keir Starmer a demisionat din funcție, dar a...
adrian vestea la guvern
Adrian Veştea şi alți patru liberali urmează să fie excluşi din PNL...
Călin Georgescu
Călin Georgescu le transmite un mesaj parlamentarilor înainte de...
ludovic orban sustine un discurs
Ludovic Orban: Dacă AUR va vota învestirea Guvernului Veștea, își va...
Ultimele știri
Greva televiziunii și radioului public din Cehia, de teama trecerii sub control politic. Reformă „șocantă” a sistemului de finanțare
Programul de guvernare propus de Adrian Veștea țintește un deficit de 6,2% din PIB și reducerea deficitului cash la 127 miliarde de lei
China sancționează 10 companii americane din apărare și tehnologie. Ce a reaprins tensiunile cu SUA
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Urmează săptămâni grele pentru 4 zodii. Astrele scot la suprafață răni vechi și secrete ascunse
Cancan
Avem subiectele de la Evaluarea Națională 2026. Ce au primit elevii la examen
Fanatik.ro
Gaură de peste 1 milion de euro la FCSB. Cum a irosit Gigi Becali o avere cu jucătorul care l-a costat 1.100...
editiadedimineata.ro
Un influencer, o specialistă PR și un episcop, pe noua listă de sancțiuni a UE pentru propagandă pro-rusă
Fanatik.ro
Frații Pavăl, proprietarii Dedeman, au finalizat tranzacția de 823 de milioane de euro și aplică măsuri...
Adevărul
Zelenski îi cere lui Lukașenko măsuri concrete pentru dezescaladare. „Poate să-și păstreze scuzele pentru el”
Playtech
Averea Alinei Gorghiu, propusă vicepremier în Guvernul Veștea. Câți bani are în conturi și investiții
Digi FM
"Oameni buni, coarda!". O tânără de 21 de ani a murit la bungee jumping, după o eroare greu de crezut
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Diana Munteanu a mers "all-in" pe cotă 18.00 la Cupa Mondială și a făcut pariu cu Dan Alexa: "Dacă nu iese...
Pro FM
Dua Lipa, cea mai senzuală mireasă. Rochie mulată cu spatele gol și o atitudine de superstar
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Emma Heming spulberă cel mai mare mit despre boala lui Bruce Willis. „Nu și-a pierdut memoria”
Adevarul
Distracție sfârșită în tragedie națională. Trei copii au murit după ce au sărit în mare de pe stânci în Spania
Newsweek
Modificare la pensii: De la 1 iulie crește vârsta de pensionare. Milioane de români, afectați direct
Digi FM
Final tragic, reacții comice. Un motan a întrerupt "Romeo și Julieta", s-a jucat nestingherit pe scenă și a...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Au găsit veriga lipsă? Cercetătorii propun o explicație radicală pentru apariția vieții pe Pământ
Digi Animal World
O pisică își forțează stăpâna să treacă printr-un moment stânjenitor în fiecare zi. Gestul pe care felina îl...
Film Now
Cuvinte dure ale unui regizor la adresa lui Val Kilmer: „A fost cel mai rău om pe care l-am cunoscut”
UTV
Kim Kardashian și-a schimbat radical look-ul. Vedeta a apărut cu un bob blond platinat inspirat de Marilyn...