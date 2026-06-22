Csoma Botond, liderul de deputaților UDMR, a declarat luni, la Digi24, că între PSD și AUR există un acord secret și că anumiți parlamentari vor vota Guvernul Veștea. „Dacă nu aveau voturile, nu veneau în Parlament”, susține acesta. Declarațiile vin după ce AUR a votat programul pentru învestirea Guvernului, după ce inițial ședința a fost suspendată.

„Nu știu exact de ce s-au răzgândit colegii de la AUR, dar cred că li s-a promis ceva. Ori au făcut un acord verbal cu o parte din parlamentarii AUR să voteze guvernul și și-au schimbat opinia de la ora 10:00 la ora 10:45 (...) Nu pot să spun cu exactitate, dar faptul că și-au schimbat poziția în 45 de minute, s-a întâmplat ceva, au cerut mai mult timp pe audierile din Comisie, pentru că varianta era să avem plenul comun la 17:00. Atunci au venit în BPR, cu audieri de la 12:00 și plen 21:30.

Formal, AUR a vrut să aibă mai mult timp în comisii pentru audieri. Dar cred în spatele cortinei au fost anumite negocieri și cred că dacă nu aveau voturile nu veneau în Parlament. (...)Eu cred că există un acord parțial, că anumiți parlamentari AUR vor vota Guvernul”, a declarat Csoma Botond, după ședința Birourilor permanente reunite ale Parlamentului.

În acest sens, deputatului UDMR i se pare „suspect”, inclusiv faptul că președintele AUR, George Simion, nu a făcut declarații în acest sens și spune că există șanse ca Guvernul să fie învestit cu voturi AUR.

„Fără voturile AUR, 25-30 de voturi de la AUR, nu trece Guvernul. E evident. E suspect că domnul Simion nu a dat declarații. (...)Eu cred că există șanse reale ca 30 de parlamentari de la AUR să voteze Guvernul și atunci va trece Guvernul, va fi învestit”, a spus acesta.

Csoma Botond a reiterat că UDMR nu va vota Guvernul și nu va participa la ședința din plen.

„În comisie participăm la audieri, dar nu vom vota miniștrii. Ne vom abține la aceste audieri. În plen, nu vom lua parte la ședința de plen, așa am decis. Unii dintre noi vor fi în sală, pentru că trebuie să luăm cuvântul, dar majoritatea colegilor nu vor fi. Așa am decis, să nu luăm parte la aceasstă luptă între poli de putere în România. Această desemnare și această propunere de Guvern nu este despre viitorul României, este o luptă între diferiți poli de putere în politica românească”, a mai spus acesta.

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Editor : C.L.B.