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Video Csoma Botond califică discuțiile despre comasarea comunelor drept „burtologie crasă” și amintește de tratatele semnate de România

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Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond. Foto: Digi24
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Liderul depuaților UDMR, Csoma Botond, a reacționat, într-o declarație pentru Digi24, la informațiile potrivit cărora în ședința conducerii PSD de luni, Sorin Grindeanu a criticat atitudinea UDMR privind reforma administrativă și ar fi spus nu pot fi două reguli, „în care unii să fie speciali”. Deputatul UDMR a catalogat modul în care s-a început dezbaterea privind reforma administrativ teritorială drept „burtologie crasă”, referitor la cifrele avansate fără argumentație, și a amintit că UDMR susține că această reformă este necesară, dar trebuie respectate tratatele internaționale pe care România le-a semnat. „Nu vrem să fim speciali, nu despre asta vorbim. Am vorbit despre convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, inițiată de Consiliul Europei. România a fost prima țară semnatară și a și ratificat această convenție”, a spus Csoma Botond.

„Am spus-o de mai multe ori, nu putem pleca numai de la regula numerică și a fost destul de frustrant să vedem cum s-a făcut această abordare. Prima dată s-a vorbit despre comunele sub 1.500 de locuitori, după ce au trecut la 3.000 și după aia la 5.000, și au început să vorbească și de orașele sub 10.000, și după aceea am ajuns și la județe. Mie mi s-a părut o abordare extrem de neserioasă. Prima la mână. Eu nu știu la ce s-au referit când domnul Grindeanu a spus că nu poate fi vorba ca unii să fie speciali. Nu vrem să fim speciali, nu despre asta vorbim. Am vorbit despre convenția-cadru privind protecția minorităților naționale, inițiată de Consiliul Europei. România a fost prima țară semnatară și a și ratificat această convenție. Și acum, articolul 16 spune că nu se pot schimba limitele administrativ-teritoriale, dacă această schimbare este în detrimentul unei comunități etnice, în privința ponderii acelei comunități. Deci asta am cerut. Am vorbit despre tratate internaționale. Nu am, nu am cerut niciun fel de avantaje sau o discriminare pozitivă, să spun așa, sau altceva”, a declarat deputatul UDMR pentru Digi24.

Csoma Botond a subliniat că UDMR nu se opune acestei reforme, dar trebuie să existe discuții cu specialiști, nu „o burtologie crasă, cum s-a început. Pornim de la 1.500, ajungem la 3.000 și după aia la 5.000”.

„Să fim foarte clar înțeleși: nu suntem împotriva reformei. Deci să se facă această reformă, să ne așezăm la masă, să discutăm cu politicieni, cu specialiști, să elaborăm un proiect și să luăm în calcul și particularitățile istorice, geografice și etnice și să ajungem la o concluzie. Dar nu putem... Pe noi nu ne-a întrebat nimeni și nu înțeleg această abordare. Am văzut pe surse, dacă e chiar așa, nu este vorba ca cineva trebuie să ceară voie de la UDMR. Nu, nu, despre asta, eu nu înțeleg acest limbaj folosit. Eu cred că toate forțele politice trebuie să participăm la acest proces și trebuie să implicăm și specialiștii în acest, în acest proces. Și nu putem face așa, o burtologie crasă, cum s-a început. Pornim de la 1.500, ajungem la 3.000 și după aia la 5.000”, a concluzionat Csoma Botond.

Editor : B.E.

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