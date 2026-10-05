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Csoma Botond: Cred că Luca Niculescu este o persoană potrivită pentru a ocupa funcția de premier

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csoma botond udmr
Csoma Botond. Foto: UDMR
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Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a spus la Digi24 că formațiunea ia în considerare să voteze un guvern Luca Niculescu în Parlament, câtă vreme nu trebuie să negocieze cu AUR și S.O.S. România. Depinde însă de programul de guvernare cu care Niculescu, desemnat premier de către președintele Nicușor Dan, va veni în fața parlamentarilor, a adăugat el.

„Luca Niculescu este un diplomat de carieră, este un om competent, după părerea mea, și noi i-am propus domnului președinte să propună un independent care să nu fie un politician dintr-un partid politic. Considerăm că în această situație tensionată ar putea să aibă șanse mai mari să coaguleze o majoritate în Parlamentul României dacă vine un independent din afara politicii, din afara scenei politice. Să vedem dacă va reuși”, a spus Csoma Botond.

„Cred că este o persoană potrivită pentru a ocupa funcția de premier al României. Trebuie să vedem cu ce program, ce ar dori să facă domnul Luca Niculescu și, sigur, să vedem cum s-ar putea forma această majoritate, pentru că noi avem o singură linie roșie: să nu trebuiască să avem negocieri politice pentru învestirea Guvernului cu AUR și cu SOS”, a adăugat el.

Csoma Botond a mai spus că „e o propunere mai adecvată decât, să zicem, dacă l-ar fi desemnat încă o dată pe Eugen Tomac.”

Deci nu spuneți „nu”?

„Nu spunem „nu”, absolut. Am spus că este un om competent, am putea să-l votăm în Parlamentul României. Sigur, depinde de programul de guvernare pe care îl propune și, sigur, depinde de forma în care se poate face majoritatea în Parlamentul României”, a spus liderul deputaților UDMR.

Întrebat dacă mai bun pentru România ar fi un guvern tehnocrat sau unul politic, el a spus: „Nu știu ce să zic. Dacă un Guvern pur tehnocrat ar funcționa mai bine decât un Guvern cu premier tehnocrat și miniștri politici, e greu de spus în acest moment, dar eu cred că, pe o discuție punctuală, aplicată, putem merge pe ambele variante. Dar trebuie să vedem care ar fi varianta mai bună și care ar fi varianta care ar putea să realizeze și o majoritate în Parlament”.

Președintele Nicușor Dan l-a desemnat, luni, după consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare, pe Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Este a patra desemnare de premier făcută de președintele Nicușor Dan, după ce precedentele trei tentative de formare a unui nou guvern au eșuat.

„Alegerea a venit în urma consultărilor de azi. Am ales persoana care are cea mai mare șansă să întrunească o majoritate. E necesar ca România să aibă un Guvern. E nevoie de un buget pentru anul viitor”, a declarat șeful statului.

„Accept această nominalizare cu deplină conștiință. Prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare”, a declarat Luca Niculescu. „Avem nevoie de fermitate și de viziune, de o perioadă de stabilitate și reconstrucție”, a mai spus acesta.

Editor : M.B.

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