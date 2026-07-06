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Csoma Botond: „Dacă nu trecem peste aceste linii roşii, nici peste şase luni nu vom avea Guvern”

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Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond.
Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond. FOTO: Facebook/ Csoma Botond
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PSD şi PNL se ceartă ca la grădiniţă, iar singurii care au de câştigat sunt extremiştii, a declarat la RFI liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, care le cere formaţiunilor politice să renunţe la liniile roşii în privinţa formării unui nou Guvern. „Dacă nu trecem peste aceste linii roşii, să mă credeţi că nici peste şase luni nu vom avea Guvern”, avertizează reprezentantul UDMR.

Csoma Botond critică blocajul legat de formarea unui nou Guvern.

„Nu s-a schimbat nimic, a rămas tot acel limbaj dur, contondent sau pe alocuri ironic, dar cred că această abordare nu conduce spre o soluţie. Eu cred că PNL şi PSD trebuie să renunţe puţin la aceste atacuri şi să ne aşezăm cu toţii la masă şi să găsim o soluţie de compromis, nu există altă cale, numai calea dialogului”, declară deputatul UDMR, citat de News.ro

În opinia sa, „această ceartă ca la grădiniţă nu face altceva decât să crească AUR-ul, să crească extremismul, să crească neîncrederea cetăţenilor şi furia lor faţă de autorităţile statului”.

Csoma Botond le cere formaţiunilor politice să renunţe la liniile roşii în privinţa formării unui nou Guvern.

„Dacă nu trecem peste aceste linii roşii, să mă credeţi că nici peste şase luni nu vom avea Guvern. Fiecare trebuie să lase un pic de la el şi să încercăm să avem un Guvern”, afimră reprezentantul UDMR.

Liberalii spun că nu ai fac Guvern cu PSD, PSD atacă PNL.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureşan a reiterat că PNL nu va mai face un guvern alături de PSD, subliniind că drumurile liberalilor şi ale socialiştilor sunt separate.
Vicepreşedintele PNL, Robert Sighiartău, a declarat că speră să nu mai existe alianţe cu PSD în forma în care au fost acestea în perioada 2021 – 2024. Sighiartău consideră că PSD a vrut un PNL obedient, cu oameni care pot fi folosiţi pentru ca social-democraţii să îşi atingă anumite obiective.

PSD respinge acuzaţiile liberalilor potrivit cărăra a declanşat criza politică, îl acuză pe liderul liberal Ilie Bolojan că a preluat pe persoană fizică PNL, iar mai nou PSD
a sesizat Comisia LIBE din Parlamentul European cu privire la atacurile PNL la adresa independenţei justiţiei din România.

La rândul său, ministrul interimar al Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a afirmat duminică seară că USR nu va mai fi în aceeaşi coaliţie de guvernare în acelaşi timp cu PSD şi crede că nici social-democraţii nu îşi mai doresc acest lucru.

Editor : A.P.

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