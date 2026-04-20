Csoma Botond: Dacă PSD îşi retrage miniştrii, trebuie să reluăm discuţiile de la zero şi nu mai pot fi legate „de o singură persoană”

Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond, a declarat, luni, că, în situaţia în care PSD îşi retrage miniştrii din guvern, discuţiile trebuie reluate de la zero şi nu mai pot fi legate „de o singură persoană”, relatează Agerpres.

Potrivit acestuia, cu toate tensiunile, „logic” şi „raţional” ar fi să se continue cu aceeaşi formulă şi cu aceeaşi majoritate parlamentară.

UDMR nu-şi va retrage miniştrii din guvern, a completat deputatul.

El a subliniat, totodată, că UDMR nu va face parte dintr-un guvern minoritar sprijinit de AUR în parlament.

„Un guvern minoritar, când trebuie să iei decizii foarte importante şi de multe ori nepopulare nu ar putea funcţiona pentru că ai sabia lui Damocles deasupra capului, oricând se poate depune o moţiune de cenzură şi nu ai majoritate în parlament şi pică un guvern minoritar. Eu cred că, în atare condiţii, logic şi raţional ar fi ca, cu toate tensiunile care există, să continuăm în aceeaşi formulă cu aceeaşi majoritate parlamentară ca în prezent. Ca aritmetică parlamentară, nu prea există altă soluţie”, a afirmat Csoma Botond, la Palatul Parlamentului.

Întrebat dacă UDMR consideră că Ilie Bolojan ar trebui să facă un pas în spate pentru a nu se ajunge la o moţiune de cenzură, în cazul în care PSD îi va retrage sprijinul politic, liderul deputaţilor UDMR a răspuns: „E greu de spus, nu aş dori să mă pronunţ pe acest aspect”.

„Cert este că noi nu ne retragem miniştrii”, a adăugat Csoma Botond.

El a punctat că, în cazul în care se ajunge la o criză politică, va fi o situaţie „extrem de dificilă” pentru că pieţele deja reacţionează, leul s-a depreciat, dobânda va creşte.

„Noi, în actuala formulă, sigur îl susţinem pe domnul Bolojan, dar dacă Partidul Social al Democrat îşi retrage miniştrii trebuie să reluăm discuţiile de la zero şi atunci nu ne mai putem lega de o singură persoană”, a transmis deputatul UDMR.

Csoma Botond a precizat că nu vrea să numească niciun vinovat pentru această criză.

„Eu am crezut, eu vă spun ce sentimente am avut după adoptarea bugetului, ştiţi că a fost un conflict şi când am adoptat bugetul pentru că Partidul Social Democrat solicitase un miliard lei pentru anumite cheltuieli bugetare, prima dată domnul prim-ministru n-a fost de acord, dar, după aceea, s-a ajuns totuşi la un compromis. Eu atunci m-am gândit că, dacă am fost în stare să ajungem la acest compromis, această coaliţie totuşi va continua în această formulă. Se pare că m-am înşelat amarnic, nu a fost să fie. Într-o coaliţie totuşi de patru partide trebuia să ai un compromis, nu poţi să ai numai o singură viziune sau o singură abordare, când ai o coaliţie formată din patru formaţiuni politice”, a explicat liderul deputaţilor UDMR.

Conform acestuia, deciziile din coaliţie au fost luate prin consens, dar au fost şi anumite nemulţumiri şi PSD a avut dreptate că, pe lângă aceste măsuri care vizau reducerea deficitului bugetar, e nevoie şi de unele care să relanseze economia.

„Dar, pe ansamblu, eu cred că totuşi guvernarea, deşi foarte lent, să spun aşa, pentru că au fost foarte multe certuri în această guvernare, cât de cât s-a dus în direcţia bună”, a completat Csoma Botond.

Întrebat dacă UDMR ar mai fi dispusă să facă o guvernare alături de PSD în cazul în care social-democraţii depun o moţiune de cenzură cu AUR, Csoma Botond a menţionat că acest aspect nu a fost discutat.

„Nu cred că ar trebui să ajungem la asemenea excludere (a unei viitoare colaborări cu PSD - n.r.), pentru că nu prea ai multe variante în parlamentul ăsta şi fără Partidul Social Democrat nu prea există majoritate, deci nu cred că ar trebui să mergem în acest sens, dar cu AUR nu dorim să avem nicio legătură. Dacă cumva cineva se gândeşte să facă un guvern minoritar cu sprijinul AUR în parlament, eu pot spune cu certitudine că UDMR nu va face parte din acel guvern minoritar sprijinit de AUR în parlament”, a transmis parlamentarul UDMR.

El a amintit că au fost foarte multe certuri în actuala coaliţie şi există percepţia că nu se face nimic şi nu se guvernează în beneficiul cetăţenilor.

Întrebat dacă consideră justificată solicitarea PSD de schimbare a premierului, Csoma Botond a spus că ar fi fost mai bine să se respecte protocolul coaliţiei şi să se facă rotativa.

