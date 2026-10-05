Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a comentat în exclusivitate pentru Digi24, ipoteza lansată de fostul președinte Traian Băsescu privind o posibilă candidatură a Mirabelei Grădinaru la următoarele alegeri prezidențiale. Csoma Botond spune că nu a înțeles raționamentul politic din spatele declarației și se întreabă în ce fel notorietatea internațională a partenerei lui Nicușor Dan ar putea reprezenta un avantaj în plan intern.

Traian Băsescu a afirmat, duminică seară, la Digi24, că Mirabela Grădinaru, partenera de viață a președintelui Nicușor Dan, ar putea fi un posibil candidat la viitoarele alegeri prezidențiale. Fostul șef al statului a făcut această afirmație în contextul unei discuții despre necesitatea apariției unui nou partid politic și despre faptul că Nicușor Dan nu are, în prezent, o formațiune proprie care să-i susțină proiectele în Parlament.

Întrebat dacă o asemenea ipoteză îl vulnerabilizează pe președintele Nicușor Dan sau, dimpotrivă, ar putea reprezenta un avantaj, Csoma Botond a spus că nu a înțeles raționamentul politic al fostului președinte.

Domnul Traian Băsescu cred că a făcut o glumă. Acum, nu știu, nu-mi dau seama. Ok, poate că doamna Grădinaru a devenit mai cunoscută, are notorietate mai ales pe plan internațional - și cu ce te ajută, mai ales în plan intern, acest lucru? Nu, nu prea am înțeles raționamentul politic al domnului Traian Băsescu

Declarația lui Csoma Botond vine după ce Traian Băsescu a spus la Digi24 că nu exclude posibilitatea ca Mirabela Grădinaru să candideze la următoarele alegeri prezidențiale.

„Nu spun o răutate, dar s-ar putea să avem o candidată, pe doamna Mirabela Grădinaru. Că văd că merge, a învățat mersul pe covoare prin toate capitalele, dânsul merge doar însoțit, deci s-ar putea să se pregătească un candidat în felul acesta”, a declarat Traian Băsescu.

Întrebat dacă aceasta ar putea fi o strategie politică, fostul președinte a răspuns că politicienii trebuie să aibă și astfel de ipoteze.

„Nu știu, dar oamenii politici, și eu încă sunt un politic, au obligația să aibă fantezii. Ne mai întâlnim peste câțiva ani și vedem. Dar e o variantă, care îl scutește de bătaia de cap de a avea un partid. Pentru că asta e vulnerabilitatea majoră pe care o are acum, președintele Dan. Faptul că nu are un partid care să gestioneze lucrurile în Parlament, în favoarea ideilor dânsului”, a afirmat Traian Băsescu la Digi24.

Fostul șef al statului a susținut, în aceeași discuție, că pe scena politică românească ar fi nevoie de apariția unui partid nou și a apreciat că Nicușor Dan ar avea dificultăți în a construi o astfel de formațiune în actuala legislatură.

Editor : C.A.