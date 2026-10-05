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Exclusiv Csoma Botond, despre scenariul alegerilor anticipate: „AUR va fi cam la 40%”. Ce spune despre o guvernare AUR-PSD

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csoma botond
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat luni, în direct la Digi24, că nu vede rațiunea politică a organizării unor alegeri anticipate, în condițiile în care, în opinia sa, acestea nu ar modifica substanțial actualul raport de forțe din zona politică de centru. El estimează că AUR ar putea obține aproximativ 40% din voturi și susține că, într-un asemenea scenariu, partidul ar putea ajunge la guvernare, inclusiv alături de PSD.

Declarațiile vin după ce europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a susținut că alegerile anticipate reprezintă un mecanism democratic la care se poate recurge atunci când o criză politică nu mai poate fi depășită prin formulele parlamentare existente.

Mureșan a amintit că, în ultimii cinci ani, 10 dintre cele 27 de state membre ale Uniunii Europene au organizat alegeri parlamentare anticipate, între acestea numărându-se Franța, Germania, Italia și Spania.

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Întrebat la Digi24 dacă alegerile anticipate mai reprezintă o variantă în actualul context politic, Csoma Botond a spus că nu contestă rolul unui asemenea scrutin într-o democrație, însă consideră că acesta nu ar schimba fundamental situația politică din România.

Eu nu contest spusele domnului Siegfried Mureșan, în sensul că, sigur, alegerile și alegerile anticipate, în acest sens, reprezintă o instituție fundamentală a unei societăți democratice, dar cred că am spus-o și la dumneavoastră în emisiune de mai multe ori. Nu știu dacă ar schimba fundamental situația, pentru că această fărămițare, fragmentare în zona centristă ar persista și după alegerile anticipate”, a declarat liderul deputaților UDMR.

În opinia sa, chiar și după un nou scrutin, partidele din actuala zonă de centru ar fi nevoite să negocieze între ele pentru formarea unei majorități, iar discuțiile ar putea deveni chiar mai dificile după o campanie electorală.

Deci, tot aceste partide care se ceartă acum, PNL, PSD, USR și UDMR, ar trebui să ajungă la un acord și după alegerile anticipate, în condițiile în care va fi mult mai dificil să ajungi la un acord, pentru că vei fi după o campanie electorală. Și știți cum e discursul la noi, nu numai în campania electorală, din păcate, dar în campania electorală avem un discurs și mai contondent”, a explicat Csoma Botond.

El a avertizat că aceleași formațiuni ar trebui ulterior să găsească o formulă de guvernare dacă vor să împiedice venirea AUR la putere.

Tot aceste partide care se vor afla într-o competiție electorală pentru alegerile anticipate, aceste partide vor trebui să formeze cumva un guvern, dacă nu vrem ca AUR să vină la putere. Deci eu de asta nu înțeleg rațiunea politică a alegerilor anticipate. Deci eu nu sunt împotriva alegerilor anticipate, să nu mă înțelegeți greșit. Ne putem reîntoarce la popor”, a adăugat liderul deputaților UDMR.

Csoma Botond a respins și scenariul avansat anterior de Siegfried Mureșan, potrivit căruia PNL și AUR ar putea fi „umăr la umăr” într-o eventuală campanie electorală și s-ar lupta pentru voturi.

Eu cred că se înșală amarnic domnul Siegfried Mureșan dacă spune acest lucru. Eu cred că AUR va fi cam la 40% și, la redistribuire, va ajunge chiar la 44%, deși eu cred că am putea să avem o situație similară cum am avut în Saxonia, la alegerile în Germania, unde AfD a ajuns la 44% până la urmă”, a declarat acesta.

În ceea ce privește celelalte partide, liderul deputaților UDMR consideră că diferențele dintre formațiunile din zona de centru nu ar fi suficient de mari pentru a schimba radical actualul tablou politic.

Și pe zona centristă eu cred că, nu știu, nu pot să dau procente exacte, dar nu vor fi diferențe mari. Cred că și PNL va fi la 15-16%, PSD nu știu exact cât, USR, UDMR... Deci nu se va modifica substanțial această poză politică”, a spus Csoma Botond.

Întrebat dacă, în urma unor alegeri anticipate, AUR și PSD ar putea obține împreună suficiente mandate pentru a prelua guvernarea, Csoma Botond a răspuns afirmativ.

Absolut. Aritmetic ar avea toate mandatele și toate șansele să cucerească guvernarea. Depinde de PSD și de AUR dacă vor să guverneze împreună”, a declarat el.

Întrebat și despre perspectiva unei guvernări conduse de AUR în condițiile în care partidul ar obține un scor de aproximativ 40%, liderul deputaților UDMR a răspuns: „Eu cred că da. După un 40% AUR, ce să mai, ce pretenții să emiți”.

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Editor : Ș.A.

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