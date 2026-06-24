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Video Csoma Botond, despre un Guvern minoritar prin rotație: „Ar putea fi o variantă”

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Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond.
Liderul deputaţilor UDMR, Csoma Botond. FOTO: Facebook/ Csoma Botond
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Csoma Botond, liderul deputaților UDMR, a declarat miercuri că un Guvern minoritar prin rotație „ar putea fi o variantă”, în contextul discuțiilor privind posibile formule de guvernare. El a precizat că UDMR nu a luat încă o decizie, dar personal consideră că acest scenariu ar putea fi acceptat dacă este agreat de partide: „Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027”, a spus acesta.

 

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri despre Luca Niculescu ca opţiune pentru o poziţie de ministru într-un posibil guvern condus de el, că este un om care a făcut extraordinar de bună treabă şi ca ambasador la Paris, e responsabil în acest moment de închiderea dosarului aderării României la OCDE. Grindeanu a mai afirmat că Alexandru Nazare, în acest an, a fost un ministru bun al Finanţelor. 

Întrebat despre aceste declarații, Botond a spus: 

„Nazare e un profesionist. L-am văzut și în Guvernul Veștea. Vine totuși de la Banca Națională. Eu cred că are expertiza necesară acum, când România se află într-o situație dificilă, atât din punct de vedere economic, cât și din punct de vedere bugetar. (...) Luca Niculescu e un diplomat, totuși lucrează la procesul de aderare la OCDE. Eu cred că da, am putea fi de acord, dacă doriți să vorbim de persoane, dar e prematur”. 

Liderul deputaților UDMR a mai vorbit și despre varianta de rocadă cu guverne minoritare, discutată miercuri dimineață la guvern de Ilie Bolojan, Kelemen Hunor și Dominic Fritz. 

El a afirmat că „ar putea fi o variantă”: „Oricum trebuia să avem o rocadă în 2027, când venea Partidul Social Democrat la putere. N-am luat încă o decizie la noi în UDMR, dar personal cred că am putea merge pe o asemenea variantă dacă se agrează”. 

Acesta a mai declarat și că „Alexandru Nazare ar putea fi o soluție” pentru funcția de premier. „Nu vreau să spun că trebuie să fie acuma neapărat tehnocrat sau politician”, a completat el. 

Citește și: VIDEO Prima reacție a lui Sorin Grindeanu, după ce PSD l-a nominalizat în unanimitate premier: Nu vom sta cu căciula în mână în fața nimănui

Editor : C.S.

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