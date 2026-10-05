Liderul deputaților UDMR, Csoma Botond, a declarat luni, în direct la Digi24, că nu crede că formațiunea din care face parte ar putea participa, în condițiile actuale, la o guvernare împreună cu PSD. El a invocat participarea UDMR la guvernul devenit interimar și susținerea lui Siegfried Mureșan, alături de PNL și USR. Declarațiile vin înaintea unei noi runde de consultări la Palatul Cotroceni pentru desemnarea unui candidat la funcția de prim-ministru.

Întrebat dacă UDMR ar putea face parte dintr-un guvern cu PSD, Csoma Botond a răspuns: „Eu cred că nu. Nu putem să facem parte”.

Liderul deputaților UDMR a explicat această poziție prin raportare la implicarea formațiunii în actuala formulă guvernamentală.

„Am făcut parte din acea propunere și din guvernul minoritar care este acum guvern interimar și facem parte și acum din acest guvern. L-am propus și noi împreună cu Partidul Național Liberal și cu USR pe domnul Siegfried Mureșan”, a afirmat el.

În aceste condiții, Csoma Botond a exclus participarea UDMR la o guvernare alături de social-democrați.

„Eu cred că în atare condiții, nu, nu putem lua parte la o guvernare acum împreună cu Partidul Social Democrat”, a declarat liderul deputaților UDMR, în direct la Digi24.

Editor : Ș.A.