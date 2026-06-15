Csoma Botond (UDMR) : Adrian Veştea ne-a propus să facem parte din guvern. Ne-a spus că e cu PSD şi o parte din PNL

Deputatul UDMR Csoma Botond a spus luni că premierul desemnat Adrian Veştea a propus UDMR să facă parte din guvern. El le-a spus că viitorul cabinet ca fi făcut cu PSD şi o parte din PNL, anume cei care susţin intrarea PNL-ului la guvernare. Csoma Botond a precizat că decizia UDMR va fi luată marţi.

„Am fost la această întâlnire. Ne-a propus să facem parte din guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10-15 minute, pentru că domnul Veştea s-a grăbit să ajungă la şedinţa Partidului Naţional Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis şi la televizor, că de miercuri ştia de această chestiune privind desemnarea dânsului şi ne-a propus să facem parte din guvern. Sigur, n-am discutat nici nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o şedinţă a Consiliului Permanent şi vom decide acest lucru”, declarat liderul deputaţilor USMR, Csoma Botond, la Antena 3, potrivit News.ro.

Deputatul UDMR a precizat că l-a întrebat personal pe Veştea cu cine face guvernul.

„A spus cu Partidul Social Democrat (..) şi a mai zis că ar fi şi o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume din PNL. O parte, a zis el, cei care susţin intrarea PNL-ului la guvernare”, a precizat Csoma Botond.

Reprezentantul UDMR a menţionat că decizia este foarte dificilă.

„Toate variantele sunt pe masă. Vom decide mâine”, a subliniat el .

Csoma Botond a mai confirmat că fără voturile UDMR Veştea nu poate să îşi treacă Guvernul şi a adăugat: „Mai avem o problemă. Are nevoie de voturi de la PACE, am înţeles, şi de la neafiliaţi care provin totuşi din unele partide extremiste. Şi am văzut că astăzi domnul Murad a fost la Partidul Social-Democrat şi nu prea ştim ce au discutat. Nu am dori să ne trezim cu AUR în barcă”.

Editor : M.B.