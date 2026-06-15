Live TV

Csoma Botond (UDMR) : Adrian Veştea ne-a propus să facem parte din guvern. Ne-a spus că e cu PSD şi o parte din PNL

Data publicării:
BLNM9338 (1)
Csoma Botond, liderul deputaților UDMR. Sursa foto: UDMR

Deputatul UDMR Csoma Botond a spus luni că premierul desemnat Adrian Veştea a propus UDMR să facă parte din guvern. El le-a spus că viitorul cabinet ca fi făcut cu PSD şi o parte din PNL, anume cei care susţin intrarea PNL-ului la guvernare. Csoma Botond a precizat că decizia UDMR va fi luată marţi.

„Am fost la această întâlnire. Ne-a propus să facem parte din guvern. A fost o întâlnire foarte scurtă, de 10-15 minute, pentru că domnul Veştea s-a grăbit să ajungă la şedinţa Partidului Naţional Liberal. Ne-a povestit ce a mai zis şi la televizor, că de miercuri ştia de această chestiune privind desemnarea dânsului şi ne-a propus să facem parte din guvern. Sigur, n-am discutat nici nimic concret despre portofolii, ministere, nimic. I-am spus că mâine vom avea o şedinţă a Consiliului Permanent şi vom decide acest lucru”, declarat liderul deputaţilor USMR, Csoma Botond, la Antena 3, potrivit News.ro.

Deputatul UDMR a precizat că l-a întrebat personal pe Veştea cu cine face guvernul.

„A spus cu Partidul Social Democrat (..) şi a mai zis că ar fi şi o parte din PNL, dar nu ne-a dat nume din PNL. O parte, a zis el, cei care susţin intrarea PNL-ului la guvernare”, a precizat Csoma Botond.

Reprezentantul UDMR a menţionat că decizia este foarte dificilă.

„Toate variantele sunt pe masă. Vom decide mâine”, a subliniat el .

Csoma Botond a mai confirmat că fără voturile UDMR Veştea nu poate să îşi treacă Guvernul şi a adăugat: „Mai avem o problemă. Are nevoie de voturi de la PACE, am înţeles, şi de la neafiliaţi care provin totuşi din unele partide extremiste. Şi am văzut că astăzi domnul Murad a fost la Partidul Social-Democrat şi nu prea ştim ce au discutat. Nu am dori să ne trezim cu AUR în barcă”.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
adrian vestea si eugen tomac la cotroceni
1
A încălcat Nicușor Dan Constituția când l-a propus premier pe Adrian Vestea? Ce spun doi...
Trofeul Cupei Mondiale FIFA 2026 și mingea oficială Adidas Trionda
2
Campionatul Mondial de Fotbal 2026. Programul complet al meciurilor, rezultate și...
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
3
Cine este Adrian Veștea, desemnat de Nicușor Dan pentru funcția de premier în locul lui...
Traian Băsescu, fostul președinte al României.
4
Ce crede Băsescu despre încercarea de suspendare a președintelui Dan: La cât de...
adrian vestea la cotroceni
5
Cine sunt vocile din PNL care susțin numirea lui Adrian Veștea. „Interesul național pe...
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Digi Sport
”Șters” din istoria Ucrainei, ”marele trădător” i-a dat lovitura țării sale și a rupt tăcerea: ”Dreptatea a triumfat”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
adrian vestea la guvern
SURSE Se fac calcule pentru un vot-fulger al Guvernului Veștea. Ce nume sunt vehiculate pentru viitorul Cabinet
BRASOV - CARFIL - VIZIT? - 15 MAI 2025
Adrian Veştea a anunțat în ședința PNL când ar urma să fie dat votul pentru guvernul său
adrian vestea la cotroceni
Stenograme. Primul liberal care a cerut în ședinta PNL excluderea lui Veștea din partid
ludovic orban
Ludovic Orban: Adrian Veștea este un premier desemnat în numele PSD și cu susținerea doar a PSD
BUCURESTI - REUNIUNEA CONSILIULUI PNL - 28 IUN 2025
Stenograme. Bolojan îi spune direct lui Veștea de ce PNL nu poate accepta un Guvern condus de el. Reacția liberalului
Recomandările redacţiei
ilie bolojan alaturi de logo pnl
Liderii PNL au votat să nu facă un nou guvern cu PSD. Veștea: Nu îmi...
TIMISOARA - BILANT 2 ANI DOMINIC FRITZ - 2 NOI 2022
Fritz, după reacția lui Veștea la decizia USR de a nu-l susține...
Switzerland US G7 Summit
„Acordul cu Iranul a fost semnat în întregime”, spune președintele...
trump netanyahu
Miniștrii afirmă că Israelul nu va fi obligat să respecte acordul cu...
Ultimele știri
La Ankara a fost inaugurat un nou aeroport. Delegațiile care vor participa la summitul NATO din Turcia vor ateriza aici
Ajutor financiar de 50.000 de euro pentru Fâșia Gaza, anunțat de Patriarhia Română și MAE
Parlamentul Ungariei limitează mandatele premierilor la 8 ani, pentru ca Viktor Orban să nu poată reveni la putere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii au șanse uriașe în carieră și noroc la bani. Luna Nouă din Gemeni aduce schimbări importante.
Cancan
GESTUL făcut de Dan Alexa după ce și-a petrecut noaptea cu Andreea Popescu. Unde s-a dus glonț celebrul...
Fanatik.ro
Istvan Kovacs, umilit de FIFA! O femeie, aleasă să arbitreze în locul său la Campionatul Mondial 2026
editiadedimineata.ro
Un jurnalist a fost ucis în Mexic cu doar câteva ore înainte de începerea Cupei Mondiale
Fanatik.ro
Plecare de ultimă oră de la FCSB! Reziliază contractul și poate semna cu o rivală din SuperLiga. Exclusiv
Adevărul
Securitatea viitorului nu se mai decide pe Pământ. Războiul sateliților și cursa înarmării spațiale până în...
Playtech
Din ce face bani Adrian Veștea şi ce meserie are la bază premierul desemnat. Averea, proprietățile și...
Digi FM
Ce spunea Adrian Veștea, acum un an, despre Nicușor Dan: "Un activist care știe doar să blocheze, să dea în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Derapaj grosolan la Casa Albă, în fața lui Donald Trump: ”Michelle Obama este bărbat”
Pro FM
Shania Twain, dezvăluiri despre cel mai greu moment din viața ei: „Îmi detestam corpul, nu mă mai puteam uita...
Film Now
Russell Crowe, dezvăluiri despre „Gladiator”. De ce a refuzat scenele intime cu Connie Nielsen: „Ar fi...
Adevarul
Cristian Păun, despre riscul ca România să fie retrogradată în categoria „junk”: „Va fi lovitura fatală”
Newsweek
PSD l-a obligat pe premierul desemnat să crească pensiile cu 330 lei. Ce a răspuns Adrian Veștea?
Digi FM
Simona Halep își ia rămas-bun de la tenis și anunță ce urmează: "Pentru prima dată, simt că vreau pur și...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Misterul care a sfidat istoria timp de 4.500 de ani ar putea fi rezolvat. Cercetătorii cred că au aflat cum...
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Ce se știe până acum despre "Top Gun 3", unul dintre cele mai așteptate filme. Tom Cruise se întoarce în...
UTV
Antonia este mândră de mama ei. Denise Iacobescu a absolvit Facultatea de Psihologie la aproape 60 de ani