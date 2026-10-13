În contextul în care președintele Nicușor Dan ar intenționa ca, în cazul în care partidele nu vor ajunge joi la înțelegere privind susținerea Executivului Niculescu, să prezinte decretul de dizolvare a Parlamentului, Csoma Botond a calificat această informație drept „o cacealma” și o „simplă speculație”. Liderul deputaților UDMR consideră că „cineva s-a gândit că în acest fel am avea șanse mai mari să învestim un Guvern săptămâna viitoare”.

„Eu nu cred chestia asta, cred că e o simplă speculație. Nu cred că e reală afirmația asta și nu cred că reprezintă adevărul. E o cacealma, după părerea mea.

Cred că cineva s-a gândit că în acest fel am avea șanse mai mari să învestim un Guvern săptămâna viitoare. La asta mă pot gândi, la altceva nu mă pot gândi. Eu cred că este o cacealma asta, simplu”, a afirmat liderul deputaților UDMR la Digi24, întrebat ce părere are despre informația că șeful statului se gândește la dizolvarea Parlamentului dacă Executivul propus de Luca Niculescu nu este susținut.

De asemenea, liderul UDMR, Kelemen Hunor, a transmis în cursul zilei de astăzi că partidul va vota guvernul și programul de guvernare cu care va veni în fața Parlamentului premierul desemnat Luca Niculescu, indiferent dacă Executivul propus este unul tehnocrat sau format în jurul PSD.

Acesta a susținut că formațiunea e gata să semneze și un acord de susținere cu Niculescu. În acest context, Csoma Botond a fost întrebat ce ar vrea să reprezinte să acordul și cum ar putea arăta pentru a fi de acord cu documentul.

„Nu pot să vă spun toate detaliile, dar pe marile probleme ale României”, a afirmat acesta, enumerând bugetul din 2027, legea salarizării unice, o posibilă majorare a pensiilor anul viitor.

„Deci, eu cred că astea sunt subiectele pe care ar trebui să le abordăm, și dacă putem, și dacă există voință politică, să avem un acord. Ar fi mai ușor și pentru guvernul care va fi învestit dacă ar avea totuși, măcar pe anumite subiecte, o majoritate în Parlamentul României și să nu rămână singur așa, în derivă, după ce e învestit”.

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Editor : A.M.G.